Глава турецкого оборонпрома: весь мир говорит о наших беспилотниках

“Турция нацелена не просто на устранение зависимости от импорта оборонной продукции, а на превращение в одного из мировых лидеров в сфере науки и технологий”, - заявил глава Управления оборонной промышленности при Администрации президента Турции Исмаил Демир, передает Anadolu.

В ходе своего выступления в университете «Эрджиэс» в Кайсери глава турецкого оборонпрома обратил внимание на успехи последних лет военно-промышленного комплекса страны .