Глава турецкого оборонпрома: весь мир говорит о наших беспилотниках
“Турция нацелена не просто на устранение зависимости от импорта оборонной продукции, а на превращение в одного из мировых лидеров в сфере науки и технологий”, - заявил глава Управления оборонной промышленности при Администрации президента Турции Исмаил Демир, передает Anadolu.
В ходе своего выступления в университете «Эрджиэс» в Кайсери глава турецкого оборонпрома обратил внимание на успехи последних лет военно-промышленного комплекса страны .
По его словам, еще пять лет назад Турция не имела на вооружении отечественных систем ПВО, однако сегодня страна ставит на боевое дежурство различные комплексы. К числу успешных инициатив оборонной промышленности Турции Демир причислил также военные суда серии MİLGEM, судно-амфибию, различные катера, ударные вертолеты Atak двух модификаций, боеприпасы с лазерным наведением, поражающие цели на расстоянии до 150 км. Наконец, беспилотную авиацию и системы по борьбе с дронами.
«Всего этого мы добились за какие-то 4-5 лет. Современная Турция – это страна, о которой говорят в разных частях мира. Мы стали свидетелями этого и в вопросе ударных БПЛА», - сказал глава управления оборонпрома.