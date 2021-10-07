Глава европейской дипломатии: Некоторые считают меня протурецким политиком

«С момента вступления в должность я потратил 30 процентов своего времени на поддержание уровня связей между ЕС и Турцией», - констатировал глава дипломатии ЕС, слова котрого приводит Anadolu.

По словам Борреля, его позиция по Турции никогда не была «особенно негативной». Он добавил, что связи с Анкарой не имеют альтернативы для Европы. «У меня наладились искренне дружественные отношения с министром иностранных дел Мевлютом Чавушоглу. То же самое могу сказать и о президенте Реджепе Тайипе Эрдогане в бытность его премьерства. В отношениях с Анкарой было много проблем, но я всегда выступал за диалог и могу сказать, что стал своего рода «проводником связей». Некоторые называют меня протурецким политиком. Я не сторонник и не противник Турции», - заявил Боррель.