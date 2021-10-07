В Баку восстановила свою деятельность крупнейшая игровая площадка Кавказа

«Nizami E-Sport Arena», излюбленное место поклонников киберспорта в Азербайджане, снова в распоряжении игроков. Арена, которая на время была закрыта из-за пандемии, теперь готова превратиться в напряженное поле битвы.

С сегодняшнего дня крупнейшая виртуальная игровая площадка в стране снова открыла свои двери для любителей киберспорта и дает возможность ежедневно пробовать силы в самых популярных играх мира.

Глава «Gaming League Azerbaijan» Адиль Махмудов в своем сообщении для пресс-службы организации поздравил всех любителей киберспорта: «Настал долгожданный день для нас. В связи с пандемией уже были предприняты некоторые смягчающие меры. И мы возвращаем в мир киберспорта самую большую виртуальную спортивную арену Кавказа. В «Nizami E-Sport Arena» созданы все условия для развития киберспорта в Азербайджане. До пандемии здесь можно было наблюдать за интересными соревнованиями в любое время суток. Теперь арена будет работать до полуночи. Скоро поклонники киберспорта смогут следить за местными и международными соревнованиями в любимом месте. В нашей организации также обсуждается реализация новых интересных проектов-конкурсов».

«Nizami E-Sport Arena», расположенная на 5-м этаже кинотеатра «Низами», будет работать ежедневно с 10:00 до 23:30.

Instagram: nizami_esports_arena.