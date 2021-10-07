Арабские СМИ показали, как Оджага Неджата из Баку пинками выгоняли
В арабских СМИ опубликована карикатура на Али Акбара Оджага Неджата, изображающая закрытие офиса этого представителя Верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи в Баку.
Напомним, 5 октября в Баку закрылся офис представителя Али Хаменеи в Азербайджане. Деятельность офиса, который располагался в здании мечети Хусейния, была прекращена после осмотра места поклонения сотрудниками правоохранительных органов. В МВД тогда заявили, что «в последние дни в нескольких местах Баку резко возросло число зараженных COVID-19, и одним из таких мест является мечеть Хусейния. Поэтому деятельность этих мест, в том числе и мечети, была приостановлена».