В Грузии заявили об ухудшении состояния Саакашвили

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили за восемь дней голодовки в тюрьме потерял 12 килограммов. Об этом сообщил его адвокат Бека Басилая, передает Sputnik Грузия.

По словам Басилая, морально политик пребывает в бодром настроении, однако состояние его здоровья вызывает опасения. «Визуально, если посмотреть на него, видно, что человек похудел. С каждым днем состояние его здоровья начнет постепенно ухудшаться», — отметил Басилая, добавив, что руководство тюрьмы пока не ответило на просьбу Саакашвили о том, чтобы его осмотрел личный врач.

Также стало известно, что в понедельник, 11 октября, бывшего грузинского лидера навестят родители и дети.