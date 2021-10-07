Ученые рассказали, насколько человек может приблизиться к Солнцу

По данным ученых, астронавты могут подобраться к Солнцу гораздо ближе, чем многие предполагают, сообщает Курсор.

«Нынешняя технология скафандров не была разработана для далекого космоса. Тепло от Солнца рассеивается с расстоянием, но астронавт, дрейфующий в космосе, начнет сталкиваться с ним примерно в 4 800 000 километрах от Солнца. Тогда смерть астронавта — лишь вопрос времени», - сказал инженер Ральф Макнатт.

При температуре выше 120°C скафандр может превратиться в горячую сауну. Это приводит к обезвоживанию и последующей смерти астронавта. Но теплозащитный экран космического аппарата рассчитан на температуру до 2593°C. Если предположить, что такая защита покрывает весь космический корабль, астронавты смогут пролететь на расстоянии 2 миллионов километров от Солнца.