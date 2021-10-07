Глава МИД Камилов: Узбекистан не вернется в ОДКБ

Глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов заявил об отсутствии планов возобновления участия страны в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), передает Интерфакс.

Как считает Камилов, страна обладает достаточным потенциалом для обеспечения собственной национальной безопасности и Ташкент намерен делать ставку на дипломатию.

"В соответствии с национальным законодательством, в том числе согласно Концепции внешнеполитической деятельности и Оборонной доктрине Республики Узбекистан, наша страна не участвует в военных блоках. Кроме того, в практическом плане не менее важен и тот факт, что сегодня наша республика обладает значительным собственным потенциалом для обеспечения национальной безопасности", - заявил глава внешнеполитического ведомства Узбекистана.

По словам министра, Узбекистан всегда выступал и выступает за мирное решение всех вопросов, особенно конфликта в Афганистане, который долгие десятилетия вызывал тревогу соседних стран. "Сталкиваясь с вызовами безопасности, делать ставку только на военную силу не всегда продуктивно", - указывает Камилов.