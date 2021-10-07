Сахиль Бабаев созвал заседание Координационной комиссии

Состоялось заседание Координационной комиссии, созданной для регулирования деятельности органов по оказанию услуг в единых координационных центрах на основе обращений членов семей шехидов, военнослужащих, получивших ранения на войне, и инвалидов войны. Комиссия под председательством министра труда и социальной защиты населения Сахиля Бабаева представляет 19 государственных органов (6 центральных органов исполнительной власти, 13 местных исполнительных органов власти), работающих в 26 направлениях в единых координационных центрах.

Сахиль Бабаев подчеркнул, что после Отечественной войны, завершившейся Победой азербайджанской армии под руководством президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, семьи шехидов и ветеранов охвачены обширной программой социальной поддержки. Создание единых координационных центров в соответствии с указом президента от 25 июня 2021 года - еще одно проявление высокого внимания и заботы о семьях шехидов и ветеранов, отметил министр.

В данных центрах обеспечивается оказание из единого центра услуг, связанных с трудом, трудоустройством, социальной защитой, медико-социальной экспертизой и реабилитацией, лечением, медицинским обследованием и т.д.

На заседании состоялась презентация создания единого координационного центра и работе, осществляемой в таких центрах, по приему обращений и решению совместно с соответствующими ведомствами вопросов, наличествующих в данных обращениях.

Было отмечено, что министерство подготовило паспорта на услуги, предоставляемые государственными органами в единых координационных центрах, и согласовало их. Сотрудники государственных органов, представленных в единых координационных центрах, прошли обучение в Агентстве DOST, им были созданы необходимые условия для оказания услуг в данных центрах. Сами услуги оказываются взаимосвязанно, с широким использованием информационных технологий. Также обеспечена координация между электронными информационными системами поставщиков услуг.

В центрах DOST приняли 1 461 человека (включая 155 обращений через «142 колл-центр»), - членов семей шехидов Отечественной войны, военнослужащих, раненных на войне, инвалидов войны.

Также было отмечено, что создание единых координационных центров продолжается в регионах страны. Обсуждалась проделанная работа в области координации деятельности структур по оказанию услуг в данных центрах и предстоящие задачи.