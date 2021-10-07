В рамках мер по обнаружению оружия и боеприпасов на освобожденных территориях Азербайджана в результате проведенных сотрудниками Шушинского РОП совместно с соответствующими структурами Службы государственной безопасности и Агентства по разминированию на территории города Шуша и села Дашалты были обнаружены оружие и боеприпасы.

Как сообщили в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД, в результате оперативно-розыскных мероприятий были обнаружены один автомат, три мины, 30 гранат, семь ПТРК "Фагот", 12 снарядов к гранатомету, шесть - к миномету, 11 запалов УЗРГМ, 7 380 патронов различного калибра и другие боеприпасы.