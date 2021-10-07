Киев обратился за статусом наблюдателя в Тюркском совете

Лидеры стран Тюркского совета на заседании 12 ноября обсудят предоставление Украине статуса наблюдателя в организации, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

«Сегодня Украина выступает за получение статуса наблюдателя в Совете сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет). Данный вопрос будет вынесен 12 ноября на обсуждение на саммите Тюркского совета», - сказал Чавушоглу, выступая на обсуждениях по теме «Дипломатия на передовой современных тенденций: привнесение нового содержания в международную дипломатию» в одном из вузов Львова.

Тюркский совет создан в 2009 году. Членами ССТГ являются Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан и Турция, наблюдателем - Венгрия.