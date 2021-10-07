МИД РФ: талибы не контролируют север Афганистана

Есть данные, что талибы не могут контролировать ситуацию с безопасностью на севере страны, но в Москве рассчитывают, что они смогут сдержать свои обещания не представлять угрозы третьим странам, передает Интерфакс слова заместителя главы МИД РФ Андрей Руденко.

Высокопоставленный дипломат также прокомментировал сообщения СМИ о том, что ряд вооруженных группировок, причисляющих себя к движению «Талибан», готовы к вторжению в Таджикистан, заявив, что при необходимости стране будет оказана вся необходимая помощь как в рамках Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), так и на двусторонней основе.