Азербайджанский киллер готов все рассказать, но...
Адвокаты арестованного 27 сентября на Кипре азербайджанского киллера, предположительно направленного иранскими спецслужбами для убийства израильского миллиардера Тедди Саги, требуют проведения открытого судебного разбирательства.
Как сообщают израильские и кипрские СМИ, накануне в Никосии прошел закрытый судебный процесс по поводу продления восьмидневного ареста киллера. Во время заседания были приняты чрезвычайные меры безопасности, так что большинству журналистов, прибывших в Никосию из Израиля и Ирана, пришлось ждать снаружи.
Защиту 38-летнего киллера - гражданина России в суде взяла на себя одна из самых влиятельных юридических фирм Кипра. Кто нанял данную компанию, неизвестно. После суда адвокаты заявили журналистам, что их клиент отрицает какие-либо обвинения в терроризме и готов все рассказать. Однако для этого должно быть проведено открытое судебное разбирательство.
Адвокаты заявили, что их клиент потребовал перевода документов, в том числе обвинительного заключения, на русский язык. Суд дал обвинению три дня на перевод документов. Защита считает, что судебный процесс за закрытыми дверями вызывает ажиотаж в СМИ, поэтому суд должен проводиться в открытой форме.