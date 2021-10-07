Джанни Де Бьязи: «Здорово, что Махир Эмрели забивает за «Легию». Ждем от него голов и в сборной»

Главный тренер сборной Азербайджана по футболу Джанни Де Бьязи и полузащитник Эмин Махмудов провели пресс-конференцию, посвященную завтрашнему отборочному матчу чемпионата мира-2022 с Ирландией. Игра пройдет на Бакинском Олимпийском стадионе и начнется в 20:00.

«Ситуация в команде хорошая, - говорит главный тренер. - Правда, вы знаете, что есть травмирванные. Но мы хорошо подготовились, пять дней тренировались. Постараемся добиться завтра позиитивного результата и вернуть те два очка, которые мы потеряли в Дублине.

Возвращение в сборную Араза Абдуллаева и Рената Дадашова? Араз изменился, вырос как игрок. Он удивил меня. На него можно рассчитывать. Что касается Рената Дадашова, то он возвращается после большого перерыва, у него была травма. Он молодой футболист. Как будет возможность, дадим ему шанс.

Давление на меня из-за предстоящих игр? Давление - это нормально. Решение о том, останусь ли я в сборной, будет принимать АФФА. Там посмотрят и решит, что мы сделали за эти 14 месяцев. Мы провели 16 игр, из которых 13 на выезде. Это несколько необычно. Думаю, что мы показали хорошую игру в гостях с Ирландией, которая значительно выше нас по рейтингу.

В сборной Ирландии есть футболисты, играющие в Премьер-лиге. Они сильны физически. Нам надо держать мяч, дорожить им. Для этого у нас есть все возможности. Но нужно быть очень внимательными на «стандартах».

Да, с этого года наши футболисты стали выезжать и играть в зарубежных клубах. Это важная и позитивная вещь. Но они пока там всего лишь два месяца, это маленький срок. Посмотрим, как будет через год. Махир Эмрели забил за «Легию» и в Лиге Европы. Это здорово! Завтра ждем от него голов, потому что он в сборной за этот период не забивал».

«Сборная отличается от клубов, - подхватывает тему Эмин Махмудов. – В национальной команде ответственность выше. Нужно просто выходить и показывать свою лучшую игру.

Такой футболист как Махир поехал в Польшу и достойно представляет там Азербайджан. Все будут знать, что и в Азербайджане появляются хорошие футболисты. Хотим, чтобы он и в сборной так играл. Думаю, что скоро так и будет».