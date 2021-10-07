Черногория России: Тельман Исмаилов в тюрьме

Черногорские органы власти официально уведомили российскую сторону о задержании в стране предпринимателя Тельмана Исмаилова. Об этом сообщили ТАСС в посольстве РФ в Подгорице.

"Компетентные органы Черногории официальной нотой уведомили посольство России в Подгорице о задержании Тельмана Исмаилова", - сообщили в российском посольстве.

Напомним, 1 октября черногорское издание Vijesti со ссылкой на источник сообщило, что бывший директор Черкизовского рынка Тельман Исмаилов задержан в Подгорице. Предпринимателя задержали по ордеру на розыск, выданному Россией.