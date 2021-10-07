Белорусские пограничники обстреляли польских военных, патрулирующих границу, передает Wydarzenia со ссылкой на пресс-секретаря польской погранслужбы Анну Мишальска.

Отмечается, что патруль белорусских служб обстрелял солдат польской армии холостыми патронами, однако по словам Мишальска выстрелы были намеренными. В результате инцидента никто не пострадал.

В начале августа президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил МВД и Минобороны страны усилить охрану на южной и западной границах Белоруссии, чтобы не допустить ее пересечения нелегальными мигрантами.

Летом у границ Литвы, Польши и Белоруссии резко возросло число нелегальных мигрантов. Это произошло после того, как Лукашенко объявил, что Минск не будет безвозмездно сдерживать их поток. Соответствующее заявление было сделано после введения Евросоюзом санкций из-за принудительной посадки самолета Ryanair с оппозиционером Романом Протасевичем на борту.