Меркель едет в Турцию

Уходящий канцлер Германии Ангела Меркель посетит Турцию 16 октября, чтобы обсудить вопросы двустороннего партнерства и международного сотрудничества. Об этом сообщает турецкая газета Huriyyet со ссылкой на пресс-секретаря канцлера Штефана Зайберта.

По словам Зайберта, в Стамбуле состоятся переговоры Ангелы Меркель с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Лидеры обсудят широкий спектр вопросов региональной и международной повестки дня, включая сотрудничество Турции с ЕС и защиту беженцев. «Турция – очень важный и близкий партнер для нас», - сказал Зайберт.

Визит Ангелы Меркель в Турцию состоится накануне саммита лидеров стран Евросоюза в Брюсселе, запланированного на 21-22 октября.