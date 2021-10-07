Инара Рафикгызы, судебный репортер 17:29

Убийца магистранта Азербайджанского экономического университета, известного танцора и хореографа Джавида Гаджиева все еще на свободе. По факту тяжкого преступления возбуждено уголовное дело, подозреваемый в его совершении объявлен в розыск по линии Интерпола, но ему удается скрываться от следствия. Напомним, что 22-летний Джавид Гаджиев был убит с особой жестокостью в октябре 2019 года в Киеве. Бывший одногруппник Али Абдуллаев пригласил его в гости в Украину. А через несколько дней после его приезда заподозрившие неладное соседи по съемной квартире Али вызвали полицейских, которые взломали дверь и обнаружили тело молодого человека с многочисленными ножевыми ранениями. Как оказалось, погибшим был Джавид Гаджиев из Азербайджана. По факту насильственной смерти прокуратура Украины возбудила уголовное дело и подозреваемого в преступлении Али Абдуллаева объявила в розыск. В ходе расследования выяснилось, что квартира была им арендована за несколько дней до убийства. Сам Абдуллаев, совершив свое злодеяние, на автомобиле покинул пределы Украины и, по некоторым сведениям, находится в Молдове.

Из Германии погостить в Киев… Незадолго до поездки в Украину Джавид вместе с другими студентами и преподавателями отправился в Германию, где принимал участие в тренингах. А оттуда вместе с друзьями поехал в Бельгию, собираясь потом вернуться во Франкфурт и вылететь домой, в Баку. Об этом сообщила мать погибшего парня профессор Бакинской музыкальной академии Мина Гаджиева (дочь известного композитора Тельмана Гаджиева – ред.). Разбитая горем женщина рассказывает, что планы Джавида вернуться в Баку нарушил его сокурсник Али Абдуллаев, пригласив погостить к себе в Киев. «У Джавида была шенгенская виза сроком на месяц и оставались две недели каникул. Он не предполагал ехать в Киев, но поддался уговорам Али. Я каждый день говорила по телефону с сыном. Когда спросила, встретился ли он с Али, он ответил утвердительно и отправил фотографию, где они вместе ужинают в итальянском ресторане. В последний раз мы переписывались с ним по whatsapp ночью 1 октября. Потом связь оборвалась. А шестого октября нам сообщили о гибели Джавида», - сказала она. «Это спланированное убийство…» Мина Гаджиева утверждает, что ее сына очень уж настойчиво приглашали в Киев, что, по ее мнению, свидетельствует о том, что убийство задумывалось заранее. «Сын не в первый раз поехал куда-то без меня. Раньше всегда везде были вместе, даже в школу танцев я его сопровождала. Но потом решила, что он уже взрослый и пора быть самостоятельным. Почему Али так упорно звал Джавида в Киев? Видимо, давно что-то замыслил. Вроде бы предлагали оттуда вместе поехать в Европу на автомобиле. А потом мы узнали, что у Али даже не было шенгенской визы. Убили моего сына и надругались над его трупом… Разве нормальный человек мог бы такое сотворить? Это умышленное, спланированное убийство», - уверена она.

Как полагает М.Гаджиева, ее сына убили из зависти. Оба юноши учились в Экономическом университете, но Али был крайне недисциплинированным студентом, из-за чего его отчислили из вуза. Однако дружеские отношения между парнями сохранились, Али даже бывал в доме Гаджиевых. При этом Джавид был примерным студентом. Со второго курса он перешел на обучение на английском языке в группах SABAH. А еще всерьез увлекался танцами, занимался в специальной школе. И везде благодаря способностям и трудолюбию достигал успеха. «Али из очень состоятельный семьи, племянник президента компании Altes Qrup Рустама Абдуллаева. Так что причина его преступления не в деньгах, он в них никогда не нуждался. «Тело моего сына изувечили до неузнаваемости» М.Гаджиева с ужасом вспоминает, что когда отправилась в Киев за телом сына, увидела страшную картину: убийца пытался избавиться от тела и изуродовал его до неузнаваемости. «Я и в страшном сне не видела, что моего сына убьют, да еще так дико, жестоко. Его пытали, отрезали ухо, лицо было обезображено. Телефонов и документов при нем не оказалось. Наверное, убийца хотел, чтобы его жертву не могли опознать, а в телефонах к тому же была переписка с Али. В полиции Украины сообщили, что один телефон Джавида отключили 3 октября, а второй – 6-го», - сказала она. «Следствие велось поверхностно и односторонне» Мина Гаджиева не может смириться с тем, что ее сын в могиле, а его убийца до сих пор разгуливает на свободе. Она практически не сомневается, что убийство на совести Али Абдуллаева и подозревает, что он скрывается у родственников в Баку. «Никто не проверил, въезжал ли Али в Азербайджан после 6 октября 2019 года, связывался ли по телефону с проживающей в Баку родней? Ничего не предпринималось, чтобы задержать Али и привлечь его к следствию. Оперативно-розыскные мероприятия осуществлялись поверхностно и односторонне. Наши правоохранители заявили мне, что произошедшее вне Азербайджана преступление не имеет к ним отношения и что следствие ведут не они. Я и не требую, чтобы дело расследовали здесь, но считаю, что розыск подозреваемого лица они могли бы организовать. Родители Али проживают в Баку, и не может такого быть, чтобы они не поддерживали связь с сыном. Он должен быть задержан, чтобы прояснились наконец обстоятельства и причины убийства моего сына. Если Али невиновен, то пусть объявится. Если я не права, то почему он скрывается уже два года?» - резонно задает вопрос женщина.