Главный инфекционист назвал причины роста случаев COVID в Азербайджане
В последние дни в Азербайджане зафиксирован рост инфицирования коронавирусом, сказал журналистам главный инфекционист Министерства здравоохранения Тайяр Эйвазов.
«Это произошло в основном из-за смягчения карантинного режима. Возобновились очные занятия в учебных заведениях. Кроме того, из-за холодной погоды люди стали больше собираться в закрытых помещениях. Все это способствует росту уровня инфицирования», - сказал Т.Эйвазов, отметив, что одним из основных факторов предотвращения широкого распространения коронавируса является вакцинация и соблюдение правил карантина.