Чавушоглу рассказал, как Азербайджан и Армения могут наладить отношения

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу рассказал во время выступления в Львовском университете Украины, что нужно сделать Азербайджану и Армении, чтобы наладить сотрудничество.

По его словам, этого можно добиться с помощью инновационного мышления и практической дипломатии.

"После распада СССР создание Организации Черноморского экономического сотрудничества было инновационной мыслью. Россию, Украину, Армению, Азербайджан, Грецию и Турцию, имеющих различные проблемы, мы можем объединить с помощью инновационного мышления и практической дипломатии вместо реактивной дипломатии", - цитирует его Грузия Online.