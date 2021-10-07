Блогера Абдуллаева оставили в тюрьме

В Бакинском суде по тяжким преступлениям прошло подготовительное заседание суда по делу арестованного блогера Ата Абдуллаева. Как сообщает собственный корреспондент haqqin.az, на заседании были уточнены анкетные данные.

Выступивший адвокат блогера подал ходатайство о замене меры пресечения Абдуллаеву на домашний арест.

Затем слово было передано обвиняемому, который отметил, что не будет обращаться в международные организации с просьбой защитить его права. Блогер заявил, что верит в справедливость азербайджанской судебной системы.

Ата Абдуллаев также поклялся, что потерпевшими по его делу проходят люди, которых он видит впервые.

Суд не удовлетворил ходатайство стороны защиты. Следующее заседание суда назначено на 19 октября.