Эрдоган готовит Турцию к новому рывку

«Наша цель – выйти из разряда стран, импортирующих технологии. Турция должна превратиться в одного из глобальных технологических локомотивов, формирующих тренды развития», - сказал президент.

Как сообщает Анадолу, об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган на 12-м заседании Совета по транспорту и коммуникациям при Министерстве транспорта Турции в пятницу, 8 октября, в Стамбуле.

«Турция расположена в регионе, где исторически происходили крупные перемены. Наша страна полна решимости и далее находиться на передовой преобразований».

По его словам, за годы правления Партии справедливости и развития Турции система железных дорог страны протяженностью в 12 803 км была полностью модернизирована.

В 2022 году будет налажено производство электрических локомотивов турецкого производства.

Инвестиции в развитие системы автомобильных дорог Турции позволили увеличить поток транспортных средств на 170 процентов, сказал Эрдоган.

Глава государства также привлек внимание к скачку в развитии сферы гражданской авиации Турции.

«За годы правления ПСР (с 2002 года) число аэропортов в Турции увеличилось с 26 до 56. С вводом в эксплуатацию строящихся воздушных гаваней их число достигнет 61», - сказал Эрдоган.

Президент отметил также, что «Стамбульский аэропорт» занимает второе место в списке лучших воздушных гаваней мира. Аэропорт турецкого мегаполиса уже признан лидером по масштабам авиасообщения в Европе.