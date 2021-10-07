Уволят ли главного тренера сборной Ирландии в случае поражения от Азербайджана?

«Буду ли я уволен в случае поражения в Баку? Не нужно верить всему, что пишут, - говорит главный тренер. - Я не чувствую себя под давлением. Мы хорошо потренировались. После ничьей с Сербией в последнем матче в команде есть уверенность в себе.

У нас два игрока заболели, но у них не COVID-19. Они приехали на стадион и, возможно, даже сыграют завтра.

Мы смотрели все матчи сборной Азербайджана. Сербия выиграла в Баку, забив в конце. Португалия в первой игре выиграла лишь со счетом 1:0... Завтра мы хотим победить и хотим заслужить эту победу".

«Мы приехали в Азербайджан, чтобы победить, - говорит Джон Эган. - Но помним тяжелую игру в Дублине. Не смогли тогда добиться желаемого результата. Постараемся выиграть завтра. К игре готовы.

Матч в Дублине мы начали хорошо. Но после 15-20 минут соперник стал удачно контролировать мяч и усложнил нам жизнь. Азербайджан забил гол. Во втором тайме мы оказывали давление, атаковали. К сожалению, забили только один гол и сыграли вничью".

Матч Азербайджан – Ирландия начнется в 20:00. Напомним, у Ирландии 2 очка, и она занимает 4-е место в группе. А у Азербайджана 1 очко, и наша команда располагается на последнем, 5-м месте.