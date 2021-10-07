Коронавирус не стихает в Баку

В Азербайджане за последние сутки выявлено 904 случая заражения коронавирусом, 1 196 человек вылечились, 13 – скончались, сообщает haqqin.az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.