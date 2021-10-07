Убийство одного из лидеров группировки Лоту Гули: суд оправдал чемпиона мира

Завершился судебный процесс над Зауром Юсифовым и Гасаном Тагиевым, обвиняемыми в убийстве криминального авторитета в Баку. Приговор был оглашен в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Фаига Ганиева.

Согласно приговору, Гасан Тагиев приговорен к 18 годам лишения свободы. Причастность Заура Юсифова к убийству не доказана, и потому он был оправдан. Юсифова освободили в зале суда.