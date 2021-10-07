Убийство одного из лидеров группировки Лоту Гули: суд оправдал чемпиона мира
Завершился судебный процесс над Зауром Юсифовым и Гасаном Тагиевым, обвиняемыми в убийстве криминального авторитета в Баку. Приговор был оглашен в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Фаига Ганиева.
Согласно приговору, Гасан Тагиев приговорен к 18 годам лишения свободы. Причастность Заура Юсифова к убийству не доказана, и потому он был оправдан. Юсифова освободили в зале суда.
Скандальное убийство произошло в ночь на 10 мая 2019 года в 6-м микрорайоне Бинагадинского района Баку. Тагиев нанес несколько смертельных ножевых ранений Эмину Сафарову, ранее уже несколько раз судимому. Заур Юсифов же был задержан 12 мая по подозрению в совершении преступления.
Эмин Сафаров был известен в криминальном мире под прозвищем "Эмин 444". Он представлялся как ближайший соратник криминального авторитета Надира Салифова (Лоту Гули). А Заур Юсифов является чемпионом мира по кикбоксингу. Совершивший убийство Х.Тагиев ранее уже был под судом, а до последнего преступления работал водителем автобуса.
По имеющимся данным, причиной конфликта стало «высокомерное отношение» Тагиева к Сафарову. Гасан, завидев Эмина, подозвал его, что последний счел неуважением и пообещал наказать Тагиева. Разборки между ними длились какое-то время, и, наконец, в одной из очередных перепалок Тагиев убил криминального авторитета.