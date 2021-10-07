Следственные органы Армении проверяют: проиграл ли Серж Саргсян 100 миллионов в казино

"Сообщение отправлено нами в Специальную следственную службу с поручением подготовить материалы в соответствии с порядком, установленным статьями 180-181 Уголовно-процессуального кодекса", - сообщили в ведомстве.

Генпрокуратура Армении получила сообщение о преступлении, которое связано с поездкой третьего президента Сержа Саргсяна в Баден-Баден. Сообщение направлено на рассмотрение в Специальную следственную службу. Об этом Sputnik Армения сообщили в Генпрокуратуре Армении.

В сообщении указывается, что Генпрокуратура отправила в уголовную полицию публикации в СМИ о поездках Сержа Саргсяна, однако ответа по этим материалам из полиции не поступило, после чего прокуратура потребовала от уголовной полиции направить материалы для проверки ССС.

На заседании парламента 25 августа депутат от "Гражданского договора" Хачатур Сукиасян, обратившись к коррупционным явлениям при прежних властях, упомянул также имя третьего президента Сержа Саргсяна, заявив, что он проиграл 100 млн долларов в казино Баден-Бадена.

Издание напоминает, что до внеочередных выборов 2021 года Серж Саргсян не опроверг факт посещения им Баден-Бадена.