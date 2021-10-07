Дочь Рамзана Кадырова стала министром культуры Чечни

"От имени депутатов парламента Чеченской Республики и от себя лично искренне поздравляю мою дорогую ПЛЕМЯННИЦУ Айшат Рамзановну Кадырову с назначением на должность министра культуры Чеченской Республики!" – написал он.

Старшая дочь главы Чечни Рамзана Кадырова Айшат назначена министром культуры республики. Об этом на своей странице в инстаграме сообщил спикер парламента Чечни Магомед Даудов.

22-летняя Айшат Кадырова до этого занимала пост первого заместителя министра культуры, ее назначили на эту должность 2 сентября 2020 года. До этого старшая дочь Кадырова была известна как глава модного дома Firdaws. Презентации коллекций этого бренда проходили в Париже, Дубае, Москве и Грозном.

Родственники Рамзана Кадырова занимают различные руководящие посты в Чечне, в том числе его сестры, двоюродные и четвероюродные братья, дяди, мужья сестер и дочерей. 21-летняя дочь Кадырова Хадижат назначена главой департамента дошкольного образования мэрии Грозного. Мэром Грозного в марте этого года стал четвероюродный брат Рамзана Кадырова 30-летний Хас-Магомед Кадыров. В феврале 2020 года премьер-министр России Михаил Мишустин назначил двоюродного брата Кадырова Одеса Байсултанова замминистра спорта России. Всего, по данным Кавказ.Реалий, государственные должности в разное время занимали около 100 родственников Кадырова.