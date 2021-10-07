Эрдоган не сдаст Путина

Американская газета Defense News обсудила с одним из высокопоставленных турецких чиновников особенности отношений между Москвой и Анкарой.

Как следует из высказываний собеседника издания, главный "секрет" заключается в том, что Турция ни при каких обстоятельствах не собирается сдаваться в вопросе взаимодействия с Россией и идти на поводу у США.

В качестве примера журналисты привели сделку по С-400, которая состоялась несмотря на недовольство со стороны Вашингтона и других партнеров Турции по НАТО.

Планы по закупке второго полка С-400 турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган озвучил еще в августе. После переговоров Эрдогана с российским коллегой Владимиром Путиным стало известно, что страны намерены расширить сотрудничество по С-400 и ряду других направлений.