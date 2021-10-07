Армяне обвинили в своих неудачах Госдепартамент США

Армянский национальный комитет Америки выступил с абсурдным призывом расследовать системные неудачи Государственного департамента США в региональной и двусторонней политике США-Армения. Об этом сообщает армянское издание Aysor.

Председатель организации Раффи Гамбарян в своем письме председателю комитета Сената по международным отношениям Роберту Менендесу, главе Комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса Грегу Миксу и другим членам Палаты представителей заявил, что Азербайджан продолжает оккупацию (!) суверенных территорий Армении.

Также ANCA недовольна тем, что в турецких беспилотниках были обнаружены запчасти, производимые на территории США.

Гамбарян обратил особое внимание на дипломатические неудачи МГ ОБСЕ в мирных переговорах по Карабаху, отметив, что неудача при участии США привлекла Турцию в регион.

Руководитель горе-организации в заключении своего письма попросил привлечь руководителей Азербайджана к ответственности за оккупацию территории Армении.