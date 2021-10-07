Первый визит спикера Азербайджана в Словакию

В ходе встречи Борис Коллар отметил, что Словакия придаёт очень большое значение развитию связей с Азербайджаном.

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова в рамках официального визита в Словакию встретилась с председателем Национального Совета этой страны Борисом Колларом.

В свою очередь, Сахиба Гафарова отметила, что это первый визит спикера Милли Меджлиса в Словакию и что есть хороший потенциал развития двусторонних и многосторонних отношений между странами.

Сахиба Гафарова коснулась энергетической политики Азербайджана и подчеркнула роль страны в европейской архитектуре энергобезопасности. Спикер рассказала об Отечественной войне, в ходе которой Азербайджан освободил свои территории. При этом она отметила, что Армения до сих пор не предоставила Азербайджану карты минных полей, что является грубым нарушением международного гуманитарного права.

Участвовавшие на встрече председатель комитета Милли Меджлиса Захид Орудж и руководитель рабочей группы по межпарламентским связям со Словакией Анар Мамедов поделились своими соображениями о важности сотрудничества парламентов двух стран.