Кума Путина снова обвинили в госизмене, в деле фигурирует и Порошенко

«Речь идет не только о конкретном лице и объявлении ему о подозрении и не только о пособничестве закупкам угля с временно оккупированных территорий у террористических организаций "ДНР" и "ЛНР". Это вопрос госизмены и того, как отдельные украинские политики и чиновники в разгар войны играли на стороне России, пренебрегали интересами Украины и строили совместные с террористами схемы», – сказала генпрокурор.

Депутату Рады от «Оппозиционной платформы – За жизнь», куму Путина Виктору Медведчуку 8 октября объявили новое обвинение в госизмене и пособничестве деятельности террористической организации, передает издание «Гордон» слова генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой.

В свою очередь глава Службы Национальной Безопасности Украины Иван Баканов заявил, что при посредничестве Медведчука произошел сговор с высшими должностными лицами Украины. Используя полномочия Национального банка Украины и правоохранительной системы, они создали искусственные препятствия для поставок угля из Южно-Африканской Республики. В следствие чего по стране произошли проблемы с подачей электричества.

Глава СБУ также заявил, что в рамках дела Медведчука будет разрабатываться причастность бывшего президента Украины Петра Порошенко, имя которого также фигурирует в личных записях Медведчука.

Утверждается, что с июня 2014 года Медведчук «прописался» в Администрации Порошенко, вел от ее имени переговоры с боевиками и якобы мог влиять на него.