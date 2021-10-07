Исследование общественного мнения обнаружило, что 40% американцев считают Китай сильнее в экономическом отношении, чем США. Лишь 27% уверены, что Америка сильнее, а 31% склонны верить, что экономики обеих стран примерно равны. Еще два года назад, в 2019 году, такой же опрос показывал, что 38% видят свою страну экономически более мощной, чем Китай, 31% считали наоборот, а 29% говорили об их равенстве.

Напряжение в отношениях между Китаем и Соединенными Штатами, градус которого сильно вырос во время президентства Дональда Трампа, продолжает увеличиваться при Джо Байдене. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного авторитетным аналитическим центром - Чикагским советом по глобальным вопросам.

Эти данные совпадают с трендом, выявленным в другом опросе: в феврале Gallup выявил, что на 13% меньше американцев по сравнению с 2020 годом думают, что Соединенные Штаты экономически сильнее Китая. На 11% выросло число тех, кто главной экономической силой в мире видит именно Поднебесную. 58% уверены, что торговля с Китаем ослабляет национальную безопасность США. В 2019 году так считали 33%.

В военном отношении американцы не так критичны по отношению к своей стране. 46% уверены, что США сильнее. Но и это заметно меньше, чем 58% в 2019 году. 18% нынче склонны думать, что Китай и тут обошел Америку. 35% считают, что силы равны. Тут важно подчеркнуть, что опубликованный только сейчас опрос проводился в июле, до поспешного вывода американских войск из Афганистана, сильно пошатнувшего веру во всемогущество вооруженных сил США. Скорей всего, сейчас оценки были бы еще жестче: сентябрьский опрос Washington Post-ABC News показал, что 60% американцев не одобрили, каким образом армия покидала Кабул.

Эта тревога за проигрыш конкурентной борьбы Китаю накладывается на негативное отношение американцев к этой стране. В феврале исследование Pew Research Center показало, что 67% опрошенных испытывают негативные чувства к Китаю. В 2018 году в этом признались 46%.

Таким образом, основной тезис Байдена о том, что Соединенным Штатам предстоит в жесткой конкурентной борьбе с Китаем доказывать преимущества демократии и открытой либеральной экономики, ложатся на удобренную почву: американцы видят, что им наступают на пятки, а некоторым даже кажется, что обходят. В самый раз возглавить новый рывок в будущее, который оставит конкурентов далеко позади. Только вот растущая склонность граждан США считать, что их страна проигрывает, бьет уже по нынешнему политическому руководству, ибо кто же виноват в этом проигрыше? Самый простой ответ: Белый дом. Общественное мнение сложных ответов не любит.