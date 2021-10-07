Меладзе приедет в Баку… но сегодня с родственниками в Ереване

Также певец грузинского происхождения признался, что больше всего в Ереване он ценит панораму на гору Арарат, а из армянской кухни обязательно пробует толму (долму – ред.) и шашлык.

«В Ереван прибыл ночью. Увиделся с родственниками, братом, здесь же похоронены мои дядя и тетя», - отметил певец.

Известный российский музыкант и продюсер Валерий Меладзе находится в Ереване, где у него запланирован небольшой концерт, сообщает «Спутник Армения».

По словам самого Меладзе, уезжая из Еревана каждый раз он забирает с собой «эмоции и частичку тепла».

Отметим, что Валерий Меладзе выступит с концертом в Баку 28-го ноября нынешнего года.