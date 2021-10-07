Новая стратегия ЦРУ: развалить Китай, как СССР наши подробности
Вашингтон вновь подтвердил, что Китай является для США не только основным экономическим соперником, но и главным врагом. Как объявил на этой неделе директор ЦРУ Уильям Бернс, в стране будет создан Центр по борьбе с угрозами Китая (Mission center to counter China).
Главная секретная служба Америки сообщает, что борьба с Китаем будет похожа на ту, что вели США в период «холодной войны» с Советским Союзом. Однако теперь эта миссия в отношении Китая является значительно более трудной, учитывая размеры китайской экономики, которая почти сравнялась с американской и глобальными амбициями Пекина.
В этот центр будут набираться в разных странах по всему миру эксперты по безопасности, политологи, лингвисты, историки, специалисты в сфере информационных технологий. Как сообщает New York Times, сообщение о создании центра состоялось несколько дней спустя после того, как резидентуры ЦРУ в разных странах получили секретную информацию о задержании, уничтожении или превращении в двойных агентов лиц, которые, находясь в Китае, передавали информацию в США.
Китай в последние годы стал исключительно трудной страной для сбора разведанных. Связано это в первую очередь с технологическими достижениями Поднебесной. Установленные в городах страны камеры слежения и приборы по распознаванию лиц, управляемые искусственным разумом часто не оставляют шансов агентам американских спецслужб. Кроме того, выполнению разведчиками задач препятствует и бурное развитие интернета. Нередко поиск в открытых источниках, таких как Google и других позволяет найти лиц, которые выполняют «конфиденциальные поручения» ЦРУ.
Из-за этого возможности рекрутирования людей в самом Китае для ЦРУ представляются ограниченными и ставка делается на создание множества точек вокруг этой страны, прежде всего в государствах, в которых Пекин проявляет повышенную активность.
Уильям Бернс продолжает реформы, предпринятые одним из его предшественников, Джоном Бреннаром, который также считал, что главная опасность Америке исходит от «нарастающей враждебности Китая».
Правда, в годы правления Дональда Трампа акценты несколько сместились. По инициативе Майка Помпео, который также возглавлял ЦРУ, в 2017 году были созданы два центра — один направленный против Ирана, другой против Северной Кореи. Сейчас, при Бернсе они были упразднены и вошли в состав более крупных региональных бюро, хотя это, как указывают источники в ЦРУ, и не означает ослабевание интереса США к этим странам.
Сообщение о создании антикитайского центра ЦРУ пришло в то время, когда американские эксперты пытаются проанализировать нынешние тренды в отношениях США и Китая. Первые встречи представителей двух стран рассеяли иллюзии в отношении быстрой разрядки напряженности между двумя странами.
Тем не менее, в последние недели произошло несколько небольших прорывов, которые дают надежду на то, что две крупнейшие страны мира смогут снизить накал враждебности. В частности, позитивный сигнал дала шестичасовая встреча на этой неделе в Цюрихе помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана и члена Политбюро ЦК Компартии Китая Ян Цзечи. Как сообщал накануне haqqin.az, в Белом доме сообщили, что стороны обсудили контроль рисков в двусторонних отношениях, а также сферы возможного взаимодействия.
Эти переговоры прошли в спокойном тоне, в отличие от предыдущей встречи в марте на Аляске, когда высокопоставленные представители США и Китая обменялись резкими упреками в адрес друг друга. Американская сторона заявила об «игре на публику» со стороны китайских дипломатов, а китайская обвинила представителей администрации Джо Байдена в «разговоре с позиции силы».
Нынешняя встреча состоялась после телефонного разговора президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина, во время которого они обсудили важность поддержания открытыми каналов связи, чтобы соперничество между США и КНР не переросло в вооруженный конфликт. А после встречи Салливана и Цзечи было объявлено, что Байден и председатель Си проведут виртуальный саммит до конца этого года.
Частичное снижение напряженности в отношениях между двумя странами будет протестировано во время подготовки к Зимней олимпиаде в Китае в 2022 году, а также при обсуждении важнейших вопросов, связанных с глобальным изменением климата. На последнем направлении активность демонстрирует специальный представитель Байдена по климату Джон Керри. В конце августа-начале сентября он посетил Китай, где призвал китайских руководителей прилагать больше усилий по борьбе с климатическими изменениями.
Во время визита высокопоставленные китайские дипломаты заявили ему, что проблему изменения климата нельзя отделить от политических споров между двумя странами. «Климат – это не идеологическое, не партийное и не геостратегическое оружие», – парировал Керри.
Китайский политолог Ву Ксинбо из университета Fudan в Шанхае говорит, что для китайского руководства было важно, что Байден прекратил нападки своего предшественника Трампа на китайскую политическую систему. Байден в своей речи на Генассамблее ООН заявил, что соперничество между США и Китаем является отражением борьбы между демократическими и авторитарными правительствами. Но при этом, считает эксперт нынешний лидер Америки не обрушивается на саму Компартию Китая и ее руководителя, председателя Си.
Как бы то ни было, ни Вашингтон, ни Пекин не готовы к значительному улучшению отношений ни в краткосрочной, ни в среднесрочной перспективе. «Если вещи не становятся хуже это уже хорошая новость», - говорят в Китае.