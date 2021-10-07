Евгений Бай, спецкор haqqin.az, Вашингтон 20:14

Вашингтон вновь подтвердил, что Китай является для США не только основным экономическим соперником, но и главным врагом. Как объявил на этой неделе директор ЦРУ Уильям Бернс, в стране будет создан Центр по борьбе с угрозами Китая (Mission center to counter China). Главная секретная служба Америки сообщает, что борьба с Китаем будет похожа на ту, что вели США в период «холодной войны» с Советским Союзом. Однако теперь эта миссия в отношении Китая является значительно более трудной, учитывая размеры китайской экономики, которая почти сравнялась с американской и глобальными амбициями Пекина.

В этот центр будут набираться в разных странах по всему миру эксперты по безопасности, политологи, лингвисты, историки, специалисты в сфере информационных технологий. Как сообщает New York Times, сообщение о создании центра состоялось несколько дней спустя после того, как резидентуры ЦРУ в разных странах получили секретную информацию о задержании, уничтожении или превращении в двойных агентов лиц, которые, находясь в Китае, передавали информацию в США. Китай в последние годы стал исключительно трудной страной для сбора разведанных. Связано это в первую очередь с технологическими достижениями Поднебесной. Установленные в городах страны камеры слежения и приборы по распознаванию лиц, управляемые искусственным разумом часто не оставляют шансов агентам американских спецслужб. Кроме того, выполнению разведчиками задач препятствует и бурное развитие интернета. Нередко поиск в открытых источниках, таких как Google и других позволяет найти лиц, которые выполняют «конфиденциальные поручения» ЦРУ. Из-за этого возможности рекрутирования людей в самом Китае для ЦРУ представляются ограниченными и ставка делается на создание множества точек вокруг этой страны, прежде всего в государствах, в которых Пекин проявляет повышенную активность. Уильям Бернс продолжает реформы, предпринятые одним из его предшественников, Джоном Бреннаром, который также считал, что главная опасность Америке исходит от «нарастающей враждебности Китая».

Правда, в годы правления Дональда Трампа акценты несколько сместились. По инициативе Майка Помпео, который также возглавлял ЦРУ, в 2017 году были созданы два центра — один направленный против Ирана, другой против Северной Кореи. Сейчас, при Бернсе они были упразднены и вошли в состав более крупных региональных бюро, хотя это, как указывают источники в ЦРУ, и не означает ослабевание интереса США к этим странам. Сообщение о создании антикитайского центра ЦРУ пришло в то время, когда американские эксперты пытаются проанализировать нынешние тренды в отношениях США и Китая. Первые встречи представителей двух стран рассеяли иллюзии в отношении быстрой разрядки напряженности между двумя странами. Тем не менее, в последние недели произошло несколько небольших прорывов, которые дают надежду на то, что две крупнейшие страны мира смогут снизить накал враждебности. В частности, позитивный сигнал дала шестичасовая встреча на этой неделе в Цюрихе помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана и члена Политбюро ЦК Компартии Китая Ян Цзечи. Как сообщал накануне haqqin.az, в Белом доме сообщили, что стороны обсудили контроль рисков в двусторонних отношениях, а также сферы возможного взаимодействия. Эти переговоры прошли в спокойном тоне, в отличие от предыдущей встречи в марте на Аляске, когда высокопоставленные представители США и Китая обменялись резкими упреками в адрес друг друга. Американская сторона заявила об «игре на публику» со стороны китайских дипломатов, а китайская обвинила представителей администрации Джо Байдена в «разговоре с позиции силы».