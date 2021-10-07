Новая стратегия ЦРУ: развалить Китай, как СССР наши подробности

Евгений Бай, спецкор haqqin.az, Вашингтон

Вашингтон вновь подтвердил, что Китай является для США не только основным экономическим соперником, но и главным врагом. Как объявил на этой неделе директор ЦРУ Уильям Бернс, в стране будет создан Центр по борьбе с угрозами Китая (Mission center to counter China).

Главная секретная служба Америки сообщает, что борьба с Китаем будет похожа на ту, что вели США в период «холодной войны» с Советским Союзом. Однако теперь эта миссия в отношении Китая является значительно более трудной, учитывая размеры китайской экономики, которая почти сравнялась с американской и глобальными амбициями Пекина.

США избрали в отношении Китая методы борьбы против Советского Союза

В этот центр будут набираться в разных странах по всему миру эксперты по безопасности, политологи, лингвисты, историки, специалисты в сфере информационных технологий. Как сообщает New York Times, сообщение о создании центра состоялось несколько дней спустя после того, как резидентуры ЦРУ в разных странах получили секретную информацию о задержании, уничтожении или превращении в двойных агентов лиц, которые, находясь в Китае, передавали информацию в США.

Китай в последние годы стал исключительно трудной страной для сбора разведанных. Связано это в первую очередь с технологическими достижениями Поднебесной. Установленные в городах страны камеры слежения и приборы по распознаванию лиц, управляемые искусственным разумом часто не оставляют шансов агентам американских спецслужб. Кроме того, выполнению разведчиками задач препятствует и бурное развитие интернета. Нередко поиск в открытых источниках, таких как Google и других позволяет найти лиц, которые выполняют «конфиденциальные поручения» ЦРУ.

Из-за этого возможности рекрутирования людей в самом Китае для ЦРУ представляются ограниченными и ставка делается на создание множества точек вокруг этой страны, прежде всего в государствах, в которых Пекин проявляет повышенную активность.

Уильям Бернс продолжает реформы, предпринятые одним из его предшественников, Джоном Бреннаром, который также считал, что главная опасность Америке исходит от «нарастающей враждебности Китая».

Директор ЦРУ разработал новую стратегию

Правда, в годы правления Дональда Трампа акценты несколько сместились. По инициативе Майка Помпео, который также возглавлял ЦРУ, в 2017 году были созданы два центра — один направленный против Ирана, другой против Северной Кореи. Сейчас, при Бернсе они были упразднены и вошли в состав более крупных региональных бюро, хотя это, как указывают источники в ЦРУ, и не означает ослабевание интереса США к этим странам.

Сообщение о создании антикитайского центра ЦРУ пришло в то время, когда американские эксперты пытаются проанализировать нынешние тренды в отношениях США и Китая. Первые встречи представителей двух стран рассеяли иллюзии в отношении быстрой разрядки напряженности между двумя странами.

Тем не менее, в последние недели произошло несколько небольших прорывов, которые дают надежду на то, что две крупнейшие страны мира смогут снизить накал враждебности. В частности, позитивный сигнал дала шестичасовая встреча на этой неделе в Цюрихе помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана и члена Политбюро ЦК Компартии Китая Ян Цзечи. Как сообщал накануне haqqin.az, в Белом доме сообщили, что стороны обсудили контроль рисков в двусторонних отношениях, а также сферы возможного взаимодействия.

Эти переговоры прошли в спокойном тоне, в отличие от предыдущей встречи в марте на Аляске, когда высокопоставленные представители США и Китая обменялись резкими упреками в адрес друг друга. Американская сторона заявила об «игре на публику» со стороны китайских дипломатов, а китайская обвинила представителей администрации Джо Байдена в «разговоре с позиции силы».

Но переговоры Байдена с Си обнадеживают

Нынешняя встреча состоялась после телефонного разговора президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина, во время которого они обсудили важность поддержания открытыми каналов связи, чтобы соперничество между США и КНР не переросло в вооруженный конфликт. А после встречи Салливана и Цзечи было объявлено, что Байден и председатель Си проведут виртуальный саммит до конца этого года.

Частичное снижение напряженности в отношениях между двумя странами будет протестировано во время подготовки к Зимней олимпиаде в Китае в 2022 году, а также при обсуждении важнейших вопросов, связанных с глобальным изменением климата. На последнем направлении активность демонстрирует специальный представитель Байдена по климату Джон Керри. В конце августа-начале сентября он посетил Китай, где призвал китайских руководителей прилагать больше усилий по борьбе с климатическими изменениями.

Во время визита высокопоставленные китайские дипломаты заявили ему, что проблему изменения климата нельзя отделить от политических споров между двумя странами. «Климат – это не идеологическое, не партийное и не геостратегическое оружие», – парировал Керри.

Китайский политолог Ву Ксинбо из университета Fudan в Шанхае говорит, что для китайского руководства было важно, что Байден прекратил нападки своего предшественника Трампа на китайскую политическую систему. Байден в своей речи на Генассамблее ООН заявил, что соперничество между США и Китаем является отражением борьбы между демократическими и авторитарными правительствами. Но при этом, считает эксперт нынешний лидер Америки не обрушивается на саму Компартию Китая и ее руководителя, председателя Си. 

Как бы то ни было, ни Вашингтон, ни Пекин не готовы к значительному улучшению отношений ни в краткосрочной, ни в среднесрочной перспективе. «Если вещи не становятся хуже это уже хорошая новость», - говорят в Китае.