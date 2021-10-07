Цена биткоина растет и растет

Впервые с середины мая 2021 года биткоин стоил больше 56 тысяч долларов, передает Lenta.ru данные биржи Binance.

Максимальная цена за 24 часа составила 56,1 тысячи долларов. Биткоин дорожал с начала октября и к 8 октября вырос почти на 30 процентов. За последние сутки рост самой популярной в мире криптовалюты составил 3 процента.

Сообщается, что на рост стоимости токена могло повлиять недавнее решение Комиссии по ценным бумагам и биржам США относительно биржевого фонда Volt Bitcoin Revolution ETF. Регулятор одобрил работу организации по продаже розничным инвесторам акций компаний, которые держат значительную часть криптовалюты на своих балансах.

Генеральный директор аналитической компании CryptoQuant Ки Ен Джу объяснил подорожание огромными сделками крупных держателей, так называемых «китов» — неизвестные за пять минут купили биткоины на 1,6 миллиарда долларов.