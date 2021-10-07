SOCAR заявил о снижении себестоимости газодобычи на своих месторождениях
Себестоимость газодобычи на месторождениях SOCAR в 2020 году снизилась на 1% в сравнении с показателем 2019 года - до 61,27 манат за 1 тыс. кубометров. Такие данные приводятся в годовом отчете компании за 2020 год, опубликованном на сайте SOCAR. Об этом сообщает «Туран»
Согласно документу, без учета налога на недра себестоимость добычи газа составила 49,44 манат (спад на 1,3%).
Спад себестоимости добычи газа по компании в 2020 году обусловлен снижением материальных расходов (на 16%), на электроэнергию (на 43,4%), амортизационных расходов (на 21,6%), затрат на охрану (на 17,9%), на прочие налоги (на 0,4%).
Помимо затрат компании на газодобычу, с учетом стоимости газа, получаемого от операционных компаний по условиям соглашений о разделе продукции, затрат на переработку, хранение и транспортировку, фактические расходы SOCAR на 1 тыс. куб. м газа в 2020 году составили 140,24 манат.
По данным отчета, в 2020 году на долю производственного объединения "Азнефть" (структура SOCAR по добыче нефти и газа) пришлось 5 млрд 922,7 тыс. кубометров (рост на 5,4%) газа, на долю совместных предприятий и операционных компаний, разрабатывающих сухопутные месторождения Азербайджана - 1 млрд 421,3 млн кубометров (рост на 18,5%).