SOCAR заявил о снижении себестоимости газодобычи на своих месторождениях

Себестоимость газодобычи на месторождениях SOCAR в 2020 году снизилась на 1% в сравнении с показателем 2019 года - до 61,27 манат за 1 тыс. кубометров. Такие данные приводятся в годовом отчете компании за 2020 год, опубликованном на сайте SOCAR. Об этом сообщает «Туран»

Согласно документу, без учета налога на недра себестоимость добычи газа составила 49,44 манат (спад на 1,3%).

Спад себестоимости добычи газа по компании в 2020 году обусловлен снижением материальных расходов (на 16%), на электроэнергию (на 43,4%), амортизационных расходов (на 21,6%), затрат на охрану (на 17,9%), на прочие налоги (на 0,4%).