Иранцы поручили Эльмеддину Азизову распространить наркотики в Баку

Завершилось судебное рассмотрение уголовного дела в отношении 39-летнего Эльмеддина Азизова, обвиняемого в незаконном обороте наркотических и психотропных веществ. Как сообщает собственный корреспондент haqqin.az, Эльмеддин Азизов приговорен к 15 годам лишения свободы.

Отметим, что мужчина был задержан сотрудниками Главного управления по борьбе с наркотиками на территории Хатаинского района Баку. При осмотре у него был обнаружен пакетик героина для личного употребления.

После этого был проведен обыск на квартире Эльмеддина Азизова, в ходе которого было найдено почти 25 кг героина, 1,8 кг опиума и более 3 кг метамфетамина.

Расследование установило, что мужчина получил наркотики на территории Массалинского района, куда их контрабандным путем доставил гражданин Ирана, личность которого не установлена. В задачу Эльмеддина Азизова входило распространение наркотиков на территории Баку.