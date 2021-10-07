Поножовщина между женщинами в Астаре

Причиной поножовщины с участием женщин в селе Шеметюк Астаринского района стал давний семейный конфликт.

Ранее haqqin.az писал о том, что местная жительница Гюльсевер Агаева (1994 г.р.) ранила ножом жену дяди своего мужа Мехпару Агаеву.

«У этих семей был давний конфликт. Сын Мехпары до этого убил родственника Гюльсевер. Сегодня женщины случайно встретились в поле и между ними возник спор из-за выпаса скота. Гюльсевер достала нож и несколько раз ударила Мехпару. Женщина была доставлена в Лянкяранскую районную больницу, но врачам не удалось спасти ей жизнь», - рассказал haqqin.az один из жителей села.

В ходе предварительного допроса Гюльсевер Агаева заявила, что после убийства ее родственника, она боялась за свою жизнь и поэтому носила с собой нож.

Стоит отметить, что у Гюльсевер Агаевой остались четверо малолетних детей.