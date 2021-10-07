Террористическая группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за взрыв в шиитской мечети в афганской провинции Кундуз, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление группировки.

В афганском городе Кундуз, столице одноименной провинции, во время службы в мечети смертник осуществил взрыв, в результате которого десятки людей погибли и были ранены. Окончательное число жертв еще не установлено, однако теракт называют самым крупным после ухода войск США и их союзников. По некоторым сообщением, убито не меньше пятидесяти человек. В мечети на момент взрыва находилось около трехсот человек.

Именно боевики афганской ячейки ИГИЛ – ИГ Хорасан нападают на афганских шиитов, широко применяя практику шахидов-взрывников. Подобные атаки были зафиксированы в Кабуле и в провинциях Кунар и Нангархар. Этот же филиал ИГИЛ ответственен за теракт в Кабульском аэропорту 28 августа, когда погибло 13 американских военнослужащих и 169 афганцев.

Талибан ведет жестокую борьбу с игиловцами, арестовывая и казня десятки людей, но эффективность этой борьбы, очевидно, не очень высока. Разведывательные возможности талибов все-таки значительно хуже, чем те, которые были выстроены в Афганистане, с помощью новейших технических средств и разветвленной агентуры, западными спецслужбами и военной разведкой за двадцать лет пребывания в этой стране.

Новой афганской власти не удается взять под полный контроль ситуацию в стране, хотя именно на установление мира, наконец, рассчитывали афганцы, признавшие победу Талибана. Власть завоевана, мир – нет.