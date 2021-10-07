Беседовал: Джейхун Наджафов, собкор 21:21

В последнее время внимание общественности все больше привлекает такая актуальная проблема, как защита памятников архитектуры. Еще не улеглись страсти вокруг разоблачения деяний бывшего министра культуры Абульфаза Гараева и «могильщика Баку» Закира Султанова, а уже начались несколько новых судебных процессов, связанных с разрушением исторического наследия страны. Почти каждый день становятся известны ужасающие факты варварского отношения к древности, временам, когда зарождалась и укреплялась национальная идентичность. О том, заметны ли сегодня подвижки в деле сохранения культурно-исторических памятников в Баку и районах страны, haqqin.az беседовал с известным архитектором и правозащитником, доктором искусствоведения профессором Эльчином Алиевым.

- Еще не закончился судебный процесс в связи с незаконным сносом архитектурного здания по улице Диляры Алиевой. Вы следите за сообщениями из зала суда? - Да, конечно, причём благодаря публикациям на вашем сайте. Самое интересное, что здание по ул.Д,Алиевой, 141, о котором идёт речь, – не снесли. То есть, представляете, судят за снос строения, которое стоит себе на месте. Вполне по-нашему - даже тут все напутали. А о десятках действительно снесенных зданий правосудие почему-то молчит и не вспоминает. Видимо, невыгодно... Больно за город, когда некомпетентные люди решают судьбу архитектурного наследия, возмутительно, когда главный архитектор Баку, занимающий этот высокий пост уже третий десяток лет подряд, заявляет в суде, что по должности «занимался не историческими зданиями, а только новостройками». И всё ради того, чтобы только оградить себя. Знаете, в одном романе братьев Стругацких задаётся вопрос - зачем в царстве зла нам оставлена внутренняя свобода? Цитирую по памяти, поскольку давно читал это произведение. Так вот, для себя ответил: внутренняя свобода позволяет сохранять чувство собственного достоинства. А сегодня в нашей стране оно в огромном дефиците. Думаете, что мы узнаём по этим людям и публикациям судебных заседаний что-то новое? Нет, абсолютно нет. Любой житель Баку знает массу историй и подробностей сноса десятков исторических зданий в центре города: кто давал разрешение, кто лоббировал, кто заинтересован, кто сколько платил и кто брал взятки. Кто-нибудь ответит за эти преступления?

- А можете привести конкретные факты? И как вообще охарактеризуете сегодняшнюю ситуацию с защитой памятников архитектуры? - Что касается второго вопроса - однозначно плохо. Складывается впечатление, что мы живём в параллельных реальностях: в прессе и на телевидении говорится одно, а в действительности пока видим другое. Вот вам свежий, даже смешной пример: несколько дней назад иду по Торговой и вижу, что прямо посередине пешеходного пространства установили огромный, порядка двух метров в длину и метр в высоту железный ящик ярко-зелёного цвета, прикрывающий водяной счётчик. Воткнули, извините, прямо в ткань исторического центра города, среди архитектурных зданий! Куда только за эти дни ни обращался, и все разводят руками, мол, не в нашей компетенции, стыдливо при этом пряча глаза. Это разве не вседозволенность, не коррупция? Кто ради своих интересов демонстративно наплевал на принятые в цивилизованном обществе нормы градоустройства, на остальных городских жителей, на красивый облик столицы? Мне в подобных случаях всегда интересно, почему подобных проблем не видят те, кто по должности обязан каждодневно мониторить ситуацию? По каким-таким причинам не замечают испоганенный фасад исторического здания на улице Г.З.Тагиева, 24, где в начале сентября к объёмной каменной плитке прибили металлические каналы для кабелей? Почему не заметили чужеродно установленную на фасад конструкцию входа в подвальное кафе здания по улице Л.Толстого, 131? Причём речь идет о памятниках архитектуры, строго охраняемых государством! И это мои наблюдения только за сентябрь, за последние три недели. Проблема в том, что много говорится о реформах, а на должности назначаются далекие от историко-архитектурных проблем люди. Знаете, что глава службы по охране памятников – бывший работник МИД по проблемам Каспийского моря? Разве это нормально? Если проводятся реформы, то почему не назначаются специалисты? Всецело поддерживаю проводимую государством борьбу с коррупцией, курс на глубокие реформы – но в то же время очевидно, что большинство назначенных чиновников в реальности существующие проблемы не решают, а лишь загоняют их в подполье. Из-за незнания сути вопроса они мастерски делают вид, что работают, однако не решили ни одной проблемы. Сложился целый класс поддерживающих друг друга круговой порукой чиновников, которые ничем, кроме очковтирательства, не занят. Как говорится, «в режиссуру спектакля входило создание иллюзии насыщенной профессиональной жизни».

Мы боимся доверять жизнь безграмотному хирургу, не хотим, чтобы наших детей учили безграмотные учителя, но при этом почему-то соглашаемся с назначением далёких от проблем той или иной сферы чиновников на ответственные должности. Хотя именно эти люди потом пишут законы и делают нашу жизнь такой, какая она есть. Просто невозможно работать и развивать страну, когда ежедневно видишь, что сложился целый класс сановников, демонстративно ставящих себя выше законов: достаточно сесть в автомобиль и проехаться по улицам города, грубо отжимаемый их мчащимся на скорости лимузинами на обочину, или посмотреть на мансарды исторических особняков в центре, в нарушение всех норм вызывающе достраиваемых, как им заблагорассудится. Или на этот зеленый ящик на Торговой, нагло установленный среди пешеходной зоны. - А много ли у нас профессионалов, которые способны коренным образом решить вопрос защиты архитектуры исторических зданий? - Все дело в том, что сегодня «в цене» не архитекторы-профессионалы, а середнячки, компенсирующие отсутствие знаний подобострастным поведением, готовностью к компромиссам с заказчиками, охотно участвующие в сомнительных финансовых договорённостях. Несколько дней назад было открытие гостиницы «Карабах» в Шуше. Судя по телерепортажу, ее внешний вид просто удручает. Интересно, кто автор проекта реставрации этого здания? Кто из моих коллег позволил себе считать себя умнее авторов проекта советского «модернизма» и переделал здание, превратив элегантный проект 1980-х годов с открытыми лоджиями и проемами и модерновым ассиметричным завершением в большую деревенскую избу с красной покатой металло-черепичной крышей? И это в самом сердце древнего города Шуша, представляете? Почему общественность не знает, по какому критерию выбираются компании, проектирующие в Карабахе? Кто их лоббирует? Почему не проводятся открытые архитектурные конкурсы на значимые здания и сооружения? Ответ известен: круговая порука бюрократов, лоббирование своих личных коммерческих структур. А потом в стране, уровень зодчества которой задаёт на мировом уровне знаковое здание Центра имени Гейдара Алиева, чиновники приглашают на торжественное открытие всякого рода архитектурной бездарщины.

- А как обстоят дела в других регионах страны с сохранением архитектурного наследия? - В нашей замечательной стране огромное количество памятников архитектуры. К сожалению, взгляд, как всегда, прикован к столице, а теперь и к Карабаху, а тысячи других исторических построек по всей стране остались без внимания. Увы, мы их не ценим. Неоднократно был свидетелем, мягко говоря, равнодушного к ним отношения. Один из моих любимых городов – Гянджа, и в каждый свой приезд замечаю разрушение и исчезновение целых зданий, с любовью построенных из красного кирпича. Таких красивых и уникальных построек нет даже в Баку! Всё фотографирую, фотографирую, в надежде когда-то издать книгу про древний город. Или бесподобный по своей красоте Нахчыван, по которому очень скучаю – до пандемии часто с детьми специально летали туда погулять и посмотреть памятники архитектуры. Очень надеюсь на открытие Зангезурской дороги, чтобы можно было комфортно туда поехать на автомобиле. К сожалению, при предыдущем руководстве министерства культуры были допущены грубые ошибки при реставрации нахчыванских памятников архитектуры мирового значения: мавзолеев Гюлистан, Момине хатун, Карабаглар и Нух Пейгамбара. В отличие от мнения большинства ведущих мировых специалистов, считающих, что памятники архитектуры надо только консервировать, эти жемчужины азербайджанской архитектуры были… достроены и сейчас выглядят как новостройки. Не виню руководство автономии, по незнанию искренне желающих сделать хорошее дело, а виню тех безграмотных «архитекторов», своих коллег, не отказавшихся от неправильных установок заказчиков и принявших участие в этом преступлении. Жаль, не знаю их имена – назвал бы. - Есть данные о количестве архитектурных памятников, изуродованных так называемой реставрацией? - Прежде всего возмущает факт, что до сих пор не знаем реального количества памятников архитектуры в своей стране. Недавно прочитал в одном англоязычном издании, что наши соседи насчитали в Карабахе свыше 4000 памятников архитектуры, тогда как, согласно сведениям нашего Министерства культуры, их около 2200… На память приходит интересная история: когда несколько лет назад работал по заказу посольства Германии над книгой «Немецкое наследие в архитектуре Азербайджана», поехали с младшим сыном в Кедабекский район, чтобы найти и посетить три моста, построенные братьями Сименс в начале XIX века. И обнаружили, что их не три, как указано в официальных источниках, а целых восемь! Причем это только те, что сам видел и фотографировал, проведя в горах три дня. Наверняка там есть и другие, но о них никто не знает. Спрашивается, а чем заняты те десятки сотрудников местных управлений культуры, если им об этом неизвестно?!

С момента назначения нового руководства Министерства культуры постоянно пишу и говорю о том, что в первую очередь необходимо начать работу над составлением точного списка памятников архитектуры в стране. Сегодняшний официальный список исторического наследия, фактически доставшийся нам в наследство от советского прошлого, не отражает истинного положения дел с памятниками архитектуры. Осматривал десятки уникальных строений, о существовании которых вообще не известно и которые государству срочно необходимо защитить. Это происходит потому, что чиновники от культуры выполняют свою работу вынужденно, не по любви, не по зову сердца. Они концентрируют усилия не на выполнении своих прямых обязанностей, а на том, чтобы понравится вышестоящему начальству. Главное для них – пустить пыль в глаза обществу: конференции, встречи, переговоры, рекламные статьи в прессе, поездки. А самое главное - дело так и стоит на месте. Безусловно, есть немало честных чиновников в государственных структурах, ответственных, переживающих, совестливых. Однако сегодня система выдвигает в основном случайных людей. Недавно прочел в прессе, что мэр столицы назначил своим советником ушедшего на пенсию отставного генерала МВД. Возможно, хороший человек, но не понимаю, чем он может помочь мэру города, хозяйственнику, озабоченному состоянием столицы. Почему не назначить для помощи, к примеру, человека постоянно пишущего о городских проблемах, чтобы решать их?