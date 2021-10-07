Россия усиливает свое экономическое присутствие в Азербайджане аналитическая информация "Туран"
ПАО «ЛУКОЙЛ» 7 октября сообщило о подписании соглашения о приобретении у малазийской компании PETRONAS всей ее 15,5%-ной доли участия в газовом проекте Шах-Дениз в азербайджанском секторе Каспийского моря за $2,25 млрд и увеличении доли ЛУКОЙЛа в этом ключевом для Азербайджана проекте до 25,5%. Об этом пишет «Туран».
Агентство отмечает, что сделка была озвучена в день рождения президента РФ Владимира Путина, что вероятно является приятным совпадением, которое по достоинству могут оценить как в России, так и в Азербайджане, поскольку оба государства в текущем году демонстрируют близость позиций по всем сферам сотрудничества.
На постсоветском пространстве вхождение в какие-либо крупные бизнес-проекты невозможно без политической поддержки, и тот факт, что в текущем году такие гиганты, как «ЛУКОЙЛ» и «Газпром» наращивают сотрудничество с Азербайджаном, является показателем поступательного развития российско-азербайджанских связей.
В своем комментарии к сделке по увеличению присутствия в проекте Шах-Дениз президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов сообщил следующее: «Порядка тысячи компаний с российским капиталом, включая ЛУКОЙЛ, интегрированы в реализацию Плана действий по развитию ключевых направлений российско-азербайджанского сотрудничества, подписанного в 2018 году в ходе встречи глав государств - Владимира Путина и Ильхама Алиева. Увеличение нашей доли участия в проекте Шах-Дениз открывает новые возможности синергии в перспективных отраслях национальных экономик. За два с половиной десятилетия ЛУКОЙЛ наработал колоссальный опыт на Каспии - в стратегическом для нас регионе, создав серьёзную добычную и транспортную инфраструктуру. И мы гордимся тем, что прикаспийские государства, лидеры нефте- и газодобычи, доверяют нашей компетенции в реализации приоритетных международных проектов».
Примечательно, что ПАО «ЛУКОЙЛ» 28 сентября 2021 года выкупила у компании bp 25%-ой доли участия в геологоразведочном проекте SWAP в азербайджанском секторе Каспийского моря (закрытие сделки ожидается до конца 2021 года). И тогда Алекперов отметил, что «вхождение в совместный с bp и SOCAR проект отвечает национальным интересам России и Азербайджана по развитию международного сотрудничества в сфере энергетики».
Следующим проектом, по которому ожидается старт в 2021-22 гг., будет каспийский проект «Достлуг», в котором ЛУКОЙЛ хочет стать оператором (за счет части доли Туркменистана), а у SOCAR будет 30%.
На протяжении нескольких лет ЛУКОЙЛ использует нефтепровод Баку-Джейхан для доставки части своей нефти с месторождений «Корчагина» и «Филановское» российского сектора Каспия на мировой рынок.
Складывается ощущение, что ЛУКОЙЛ решил стать для SOCAR таким же стратегическим партнером, каким является bp.
По мнению главы Центра нефтяных исследований Азербайджана Ильхама Шабана, которое он высказал в интервью «Туран», в беседе с ASTNA, «ЛУКОЙЛ ведет успешный бизнес, имеет многомиллиардные доходы и изучает проекты, в которые считает перспективным войти».
Заместитель вице-президента SOCAR по инвестициям и маркетингу Виталий Беглярбеков сказал ASTNA, что «рост интереса ЛУКОЙЛа к азербайджанским углеводородным проектам объясняется их коммерческой привлекательностью, стабильностью юридических режимов в Азербайджане, а также знанием региона, в том числе месторождения Шах-Дениз, в освоении которого ЛУКОЙЛ участвует с самого начала реализации данного проекта».
Важен и опыт ЛУКОЙЛа по реагированию на глобальные климатические изменения, и компания старается снабжать промышленные объекты в мире наиболее эффективными ископаемыми энергоресурсами, фокусируясь при этом на сокращении углеродного следа при их производстве.
Что же касается «Газпрома», то в 2021 году он опробовал с азербайджанскими партнерами газовые транзитные и своп-операции.
Речь идет о транзите российского газа в Грузию через территорию Азербайджана из-за ремонта на магистральном газопроводе «Северный Кавказ-Закавказье». Такой транзит был осуществлен с 17 марта и до начала мая. В Грузии сообщили, что благодаря этой операции Армения смогла покрыть свои нужды в «голубом топливе», то есть фактически имел место дружественный региональный жест.
В августе 2021 года «Газпром» и «Азерконтракт» договорились о своповых сезонных поставках газа вплоть до 2023 года (0,5 млн кубометров в сутки). Азербайджан в лице SOCAR проводит эти операции с августа, а Газпром будет возвращать аналогичные объемы Азербайджану зимой.
Агентство отмечает, что Газпром поставлял газ в Азербайджан с 2000 по 2006 год на регулярной основе. Затем поставки были прекращены в связи с запуском месторождения Шах-Дениз. С 2010 по 2014 года Азербайджан поставлял газ в Россию. В 2015 году были попытки наладить поставки российского газа для Азербайджанского метанолного завода (недолго). Затем «Газпром» поставлял газ в Азербайджан в 2017 и 2018 годах, но с запуском Стадии-2 месторождения Шах-Дениз приостановил такие операции. В Баку работает офис «Газпрома», который не собирается сворачивать свою деятельность.
«Туран» обращает свое внимание на тот факт, что в 2021 году уровень сотрудничества РФ и Азербайджана в ненефтяной сфере также переживает подъем. Так, по данным азербайджанской таможни, за 8 месяцев 2021 года РФ стала лидером среди других партнеров Азербайджана по закупкам азербайджанской продукции отраслей, не относящихся к ТЭК — $522,28 млн — треть от всего экспорта азербайджанской ненефтяной продукции. Внешнеторговый оборот двух стран за январь-август превысил $1,7 млрд.
РФ также заняла первое место в списке тех стран, продукцию которых Азербайджан закупал в текущем году ($1,235 млрд — 16,81% от общего импорта Азербайджана). Азербайджанский экспорт в РФ за январь-август 2021 года вырос на 15% и составил $545 млн против $463 млн за тот же период 2020 года.
В конце сентября торгпред РФ в Азербайджане Руслан Мирсаяпов сообщил, что РФ планирует увеличить взаимный товарооборот с Азербайджаном к 2024 году на 40% по сравнению с показателем 2019 года. Товарооборот между Азербайджаном и Россией по итогам 2019 года составил $3 млрд, но в 2020-21 гг. на его снижение влияют карантинные ограничения из-за пандемии коронавируса.