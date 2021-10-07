Отдел информации 21:59

ПАО «ЛУКОЙЛ» 7 октября сообщило о подписании соглашения о приобретении у малазийской компании PETRONAS всей ее 15,5%-ной доли участия в газовом проекте Шах-Дениз в азербайджанском секторе Каспийского моря за $2,25 млрд и увеличении доли ЛУКОЙЛа в этом ключевом для Азербайджана проекте до 25,5%. Об этом пишет «Туран». Агентство отмечает, что сделка была озвучена в день рождения президента РФ Владимира Путина, что вероятно является приятным совпадением, которое по достоинству могут оценить как в России, так и в Азербайджане, поскольку оба государства в текущем году демонстрируют близость позиций по всем сферам сотрудничества.

На постсоветском пространстве вхождение в какие-либо крупные бизнес-проекты невозможно без политической поддержки, и тот факт, что в текущем году такие гиганты, как «ЛУКОЙЛ» и «Газпром» наращивают сотрудничество с Азербайджаном, является показателем поступательного развития российско-азербайджанских связей. В своем комментарии к сделке по увеличению присутствия в проекте Шах-Дениз президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов сообщил следующее: «Порядка тысячи компаний с российским капиталом, включая ЛУКОЙЛ, интегрированы в реализацию Плана действий по развитию ключевых направлений российско-азербайджанского сотрудничества, подписанного в 2018 году в ходе встречи глав государств - Владимира Путина и Ильхама Алиева. Увеличение нашей доли участия в проекте Шах-Дениз открывает новые возможности синергии в перспективных отраслях национальных экономик. За два с половиной десятилетия ЛУКОЙЛ наработал колоссальный опыт на Каспии - в стратегическом для нас регионе, создав серьёзную добычную и транспортную инфраструктуру. И мы гордимся тем, что прикаспийские государства, лидеры нефте- и газодобычи, доверяют нашей компетенции в реализации приоритетных международных проектов». Примечательно, что ПАО «ЛУКОЙЛ» 28 сентября 2021 года выкупила у компании bp 25%-ой доли участия в геологоразведочном проекте SWAP в азербайджанском секторе Каспийского моря (закрытие сделки ожидается до конца 2021 года). И тогда Алекперов отметил, что «вхождение в совместный с bp и SOCAR проект отвечает национальным интересам России и Азербайджана по развитию международного сотрудничества в сфере энергетики».

Следующим проектом, по которому ожидается старт в 2021-22 гг., будет каспийский проект «Достлуг», в котором ЛУКОЙЛ хочет стать оператором (за счет части доли Туркменистана), а у SOCAR будет 30%. На протяжении нескольких лет ЛУКОЙЛ использует нефтепровод Баку-Джейхан для доставки части своей нефти с месторождений «Корчагина» и «Филановское» российского сектора Каспия на мировой рынок. Складывается ощущение, что ЛУКОЙЛ решил стать для SOCAR таким же стратегическим партнером, каким является bp. По мнению главы Центра нефтяных исследований Азербайджана Ильхама Шабана, которое он высказал в интервью «Туран», в беседе с ASTNA, «ЛУКОЙЛ ведет успешный бизнес, имеет многомиллиардные доходы и изучает проекты, в которые считает перспективным войти». Заместитель вице-президента SOCAR по инвестициям и маркетингу Виталий Беглярбеков сказал ASTNA, что «рост интереса ЛУКОЙЛа к азербайджанским углеводородным проектам объясняется их коммерческой привлекательностью, стабильностью юридических режимов в Азербайджане, а также знанием региона, в том числе месторождения Шах-Дениз, в освоении которого ЛУКОЙЛ участвует с самого начала реализации данного проекта».