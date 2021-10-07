Скончалась внучка Али Мардан бека Топчибашева
Скончалась внучка одного из основоположников первой Азербайджанской Республики, председателя первого парламента, главы азербайджанской делегации на Парижской Мирной Конференции, выдающегося представителя азербайджанской интеллигенции Алимардан бека Топчибашева - Гюльнара Кюрдамир.
Об этом азербайджанским журналистам сказала в интервью дочь Гюльнары ханум - Нилуфер Сандерс. Гюльнара Кюрдамир являлась дочерью старшей дочки А.М.Топчибашева – Сары ханум.
Похороны состоялись в Стамбуле.