Франция уходит и из Мали. Потеряв репутацию в Африке
Франция не будет в течение долгого времени сохранять свое военное присутствие в Мали. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, выступая на форуме Африка - Франция. Об этом сообщает ТАСС.
"Считаю, что Франции не предопределено долгое время сохранять свое военное присутствие в Мали. Именно по этой причине мы в настоящее время закрываем свои военные базы в Тесалите и Кидале на севере Мали. Наша цель не заключается в том, чтобы располагать военными базами", - подчеркнул французский лидер.
В ходе форума, на котором было представлено гражданское общество стран Африки, Франция подверглась жесткой критике со стороны ряда африканских участников. В частности, блогер из Сенегала Шейк Фалл призвал Францию "прекратить сотрудничать с президентами-диктаторами". Также в адрес Франции со стороны участников были высказаны обвинения в том, что она "поддерживает диктаторов, которые осуществляют махинации с конституцией" с тем, чтобы остаться у власти. В этой связи были названы такие страны, как Чад, Гвинея и Кот-д’Ивуар.
Макрон в ответ на это заверил, что в подобных странах Франция резко сократила инвестиционные проекты, проводившиеся на межправительственном уровне, и осуществляет их теперь с гражданским обществом.