Франция уходит и из Мали. Потеряв репутацию в Африке

Франция не будет в течение долгого времени сохранять свое военное присутствие в Мали. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, выступая на форуме Африка - Франция. Об этом сообщает ТАСС.

"Считаю, что Франции не предопределено долгое время сохранять свое военное присутствие в Мали. Именно по этой причине мы в настоящее время закрываем свои военные базы в Тесалите и Кидале на севере Мали. Наша цель не заключается в том, чтобы располагать военными базами", - подчеркнул французский лидер.