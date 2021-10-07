Рафик Гусейнов – чемпион мира по борьбе!

Сегодня на чемпионате мира по борьбе в Осло за медали боролись три азербайджанских борца греко-римского стиля.

Бронзовый призер Олимпиады в Токио Рафик Гусейнов (82 кг) стал чемпионом мира. В финале он победил турка Бурхана Акбудака. На пути к финалу Рафик взял верх над соперниками из Эстонии, Кыргызстана, Швеции и России.

33-летний спортсмен ранее дважды становился чемпионом Европы (2011 и 2020-й годы), а на чемпионате мира-2019 выиграл серебро. Также он занял 2-е место на Европейских играх в Баку.

Санан Сулейманов (77 кг) в финале боролся с россиянином Романом Власовым и уступил со счетом 1:2, став серебряным призером.

Бронзу выиграл Эльдениз Азизли (55 кг), одолевший в решающий схватке турецкого борца Экрема Озтюрка.