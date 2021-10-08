Молодежная сборная Азербайджана по футболу набрала первое очко в отборе на Евро-2023

Молодежная (U-21) сборная Азербайджана по футболу провела свой третий матч в отборочном турнире чемпионата Европы-2023.

Наша команда в Сумгаите принимала сборную Финляндии. Встреча завершилась со счетом 1:1. Финны открыли счет на 75-й минуте. Автоголом «отметился» Арсен Агджабеков. Сборная Азербайджана сравняла счет на 86-й минуте усилиями Рауфа Гусейнли.

Стоит сказать, что финны доигрывали матч в меньшинстве. На 66-й минуте вторую желтую карточку получил Терри Абладе.

Напомним, в первых двух матчах наша молодежка проиграла в гостях Хорватии (0:2) и Австрии (0:6).

С 1 очком Азербайджан занимает 5-е место в группе, опережая занимающую последнюю позицию Эстонию, у которой очков нет. После трех туров лидирует Хорватия, у которой 9 очков. Норвегия и Австрия набрали по 6 очков, у Финляндии 4 очка.