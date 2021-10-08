Илькин Шафиев, автор haqqin.az 8 октября 2021, 23:11

В последние дни Иран, устроивший масштабные военные учения, на границе с Азербайджаном, что явно предпринято с целью предупреждения и даже запугивания Баку, вновь оказался темой международной повестки. Однако с военно-политической точки зрения маневры, названные Тегераном «Завоеватели Хайбара» и направленные, как утверждают иранские власти, «против присутствия сионистского режима на территории Азербайджана», особо не впечатлили ни Азербайджан, ни весь остальной мир. Хотя бы потому, что задействованные в них сухопутные войска обладают вооружением 60-70-х годов прошлого века. А вот «мягкая сила», которую ИРИ использует против Баку уже долгие годы, беспокоит больше, чем концентрация войск на границе.

Так называемая «мягкая сила» применяется Тегераном для распространения радикальной религиозной и политической идеологии, на которой зиждется Исламская республика, в странах региона, в первую очередь в Азербайджане, и государствах Ближнего Востока. Одной из целей ИРИ является формирование в регионе режимов, разделяющих ее идеологию, то есть принимающих шиитское течение ислама как основу политического строя государства. Тот факт, что подавляющее большинство населения Азербайджана составляют мусульмане-шииты, теоретически должен был открыть больше возможностей для Тегерана. Однако в стране, где прочно укоренились идеи секуляризма и тюркизма, несмотря на десятилетия упорных усилий, желаемых результатов Ирану не принесло. Организация, которую построил Хаменеи Пропагандистско-агитационная «мягкая сила» Ирана исходит прежде всего из так называемой «Всемирной ассамблее Ахль аль-Бейт», созданной в 1990 году религиозным лидером Хаменеи и другими влиятельными представителями иранских элит. Формально это неправительственная организация, целью которой является укрепление единства мусульман по всему миру. На самом же деле «ассамблея» находится под непосредственным контролем иранских спецслужб и фактически является одним из их ответвлений, призванных выявлять, обучать и поддерживать сторонников шиизма иранского толка, то есть радикально-воинственного, по всему миру. Тегеран ежегодно тратит сотни миллионов долларов на распространение через эту «Ахль аль-Бейт» своей идеи политического ислама. Ее ячейки обосновались в десятках стран мира. Планировалось организовать их и в Баку, но решительные меры азербайджанских спецслужб и правоохранительных органов предотвратили попытки режима аятолл усилить свое влияние в Азербайджане, и тогда они принялись экспортировать в страну свою «мягкую силу» через третьи страны. Надо сказать, что возможностей и финансовых и социальных у адептов политического шиизма достаточно много. Миллионы азербайджанцев в прежние десятилетия, по социально-экономическим причинам уехав в Россию, Украину и другие постсоветские республики, обосновались там и живут вдали от родины и поныне. В основном это не очень состоятельные и не очень образованные, однако религиозные люди, не имеющие при этом возможности общаться с единоверцами, посещать официальные мечети, поскольку за рубежом не везде они есть.

Именно на таких и делают ставку идеологи «Ахль аль-Бейт». Под предлогом религиозного просвещения они заманивают к себе таких мусульман вне родины и внушают им экстремистские, способствующие межконфессиональной вражде представления об исламе, превращают их в потенциальный материал для реализации своих экспансионистских замыслов. Именно поэтому Тегеран запустил свои щупальца не только в восточные страны - с середины 1990-х годов ряд филиалов «Ахль аль-Бейт» были созданы и в России. Значительная часть ее населения – мусульмане, но они имеют свои места поклонения и своих проповедников, а вот приезжие – легкая добыча для «мягкой силы». И надо сказать, что российским религиозным ячейкам «Ахль аль-Бейт» с их сладкоголосыми муллами-агитаторами присоединилось множество азербайджанцев, а некоторые из них даже стали их возглавлять. Раис Сулейманов, главный редактор российского научного журнала «Мусульманский мир» и эксперт Института национальных стратегий, заявил в интервью российским СМИ, что первое общество «Ахль аль-Бейт» (под председательством Мусы Гурбанова) было основано в Москве в 1996 году. В 2006 году аналогичное образование появилось в Екатеринбурге (председатель Эльхан Самедов). Еще одно действует в Москве с 2018 года под председательством Алмардана Гурбанова. Функционируют филиалы «Ахль аль-Бейт» также в Хабаровске, Санкт-Петербурге, Ростове, Самаре, Дагестане, Астрахани. И, как утверждает эксперт, членами всех этих шиитских обществ являются в основном азербайджанцы, хотя есть и представители других национальностей. Трудно сказать, управляются ли подобные образования полностью «Всемирной ассамблеей Ахль аль-Бейт», но то, что все они существуют под эгидой ИРИ, сомнений нет. Причем к созданию этой религиозно-политической сети на постсоветском пространстве еще в начале 2000-х были привлечены азербайджанцы, получившие религиозное образование в Иране. Безусловно, одна из основных целей распространения шиизма иранского толка в России - формирование рычагов влияния исламской республики за рубежом в целом и в этой стране в частности. Вместе с тем иранские спецслужбы потенциально обрабатывают проживающих в РФ верующих азербайджанцев, дабы превратить их в средство разжигания сепаратизма в южной части Азербайджанской Республики. Анализ деятельности иранских спецслужб в отношении общин «Ахль аль-Бейт» в последние годы позволяет предположить, что Корпус стражей исламской революции – КСИР теперь стремится разжечь сепаратизм в южном регионе Азербайджана и сформировать радикальные шиитские группировки, управляемые непосредственно из Тегерана. Об этом свидетельствует растущий интерес иранских спецслужб к азербайджанцам, проживающим в России и южном регионе Азербайджана. В результате этой деятельности некоторые наши соотечественники в РФ, в основном выходцы из южных регионов, в социальных сетях выступают в духе иранской пропаганды против Азербайджана.

Представитель аятоллы Джидди и его соратник Джафаров Одна из таких организаций - Московский исламский центр, функционирующий с 2014 года. Ее лидер - Гаджи Сабир Акбари Джидди. По совместительству он является представителем религиозного лидера Ирана в России. Каждую пятницу в центре проходят религиозные собрания, посещают которые в основном азербайджанцы. Еще одно подобное образование там же, в РФ, - «Общество Хусейния», руководит которым Фамиль Джафаров из Лянкярана, воспитанник и соратник Гаджи Сабира. Обосновавшиеся в Москве азербайджанцы рассказывают, что представитель аятоллы Хаменеи решает разные организационные вопросы именно через Фамиля Джафарова. Кроме того, ввиду уменьшения в последнее время числа людей, посещающих Московский исламский центр, многие ведь вернулись на родину, из Ирана на подмогу Джидди прибыли несколько священнослужителей и проповедников. Другая крупная религиозная организация, действующая в Москве, - «Российское исламское общество Ахль аль-Бейт», которое возглавляет Гаджи Низами Балогланов. Он тоже родом из южных регионов Азербайджана. В июле этого года Балогланов обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой выделить новое помещение для этой организации. Как оказалось, он вынужден перебазировать свой офис, поскольку на проспекте Мира, где он находился 20 лет, построена новая мечеть. Балогланов утверждает, что мечеть возведена на деньги азербайджанцев, но ее владельцем стал татарин по имени Рашид, который теперь представителей общества туда не пускает. Как азербайджанцы Грузии из суннитов превратились в шиитов Спецслужбы Ирана планомерно работают над распространением шиизма и в другой соседней стране, Грузии, и, похоже, добились серьезных результатов. Их деятельность там, как и в России, началась в начале 2000-х и локализовалась в регионах, населенных азербайджанцами. Примечательно, что еще в 1990-е годы почти 90 процентов компактно проживающих в двух-трех районах Грузии азербайджанцев исповедовали суннизм. Теперь же 60 процентов из них относят себя к шиитскому течению. Нет сомнений, что к такой метаморфозе приложили руку проиранские организации, которые в последние 20 лет расплодилось в Грузии во множестве. Однако в 2014 году грузинское правительство обеспокоилось растущей идеологической и политической экспансией Ирана и стало принимать решительные меры. Прежде всего было создано Управление мусульман Грузии, которое финансируется государством. А в начале 2018 года началась массовая депортация иранских эмиссаров с территории страны. Тем не менее несколько обществ и центров, которыми управляют иранские граждане и которые Тегеран считает базой для формирования проиранской религиозной идеологии среди азербайджанцев, продолжают там действовать. Это, например, Иранский культурный центр в Грузии, который начал работу в 2010 году и тесно сотрудничает с посольством ИРИ. Его лидером является Мехди Мустафави, бывший советник президента Ирана и председатель Организации культурных и исламских отношений. В 2009 году, кстати, в этом статусе он посетил Баку и был принят руководством Управления мусульман Кавказа.

Другие иранские центры в Грузии включают и так называемую «иранскую мечеть». Такие «мечети» функционируют в поселке Вашлиджувери в Тбилиси (ахунд - гражданин Ирана Акбари), в районе Земоведиси (возглавляет Сейфулла Мудаббири, брат которого Али Мудаббири был депортирован из страны). В Грузии также действует представительство «Международного университета Мустафа» (возглавляет Давуд Зарей). Не обошел Иран и Украину Спецслужбы Ирана проникли и в Украину, и опять через «Ассамблею мира Ахль аль-Бейт». Представительство этой организации в Киеве возглавляет Ахмед Сабунчу, выходец из Тебриза. Культурный центр «Ахль аль-Бейт» работает там с конца 2010 года в трехэтажном здании на проспекте Отрадный в Киеве. По некоторым данным, здание приобретено на средства азербайджанцев, проживающих в Украине. В помещениях центра исключительно иранская символика, портреты религиозных лидеров этой страны. Активными членами «Ахль аль-Бейт» являются граждане Украины азербайджанского происхождения. Их основная деятельность заключается в продвижении наряду с исламскими ценностями интересов Тегерана, для чего на различные религиозные ритуальные церемонии они всячески заманивают малоимущих представителей азербайджанской общины. Как правило, на таких мероприятиях, помимо проповедей, провозглашаются антиамериканские и антиизраильские лозунги. Источники в азербайджанской общине Украины свидетельствуют, что активисты общества давно являются агентами иранского влияния. Причем наряду с агитацией против США и Израиля осуществляется и пропаганда против азербайджанского государства. В адрес Баку звучат обвинения в «предательстве исламских ценностей».