Столкновения между палестинцами и израильской армией: ранены свыше 70 палестинцев

Семьдесят четыре палестинца получили ранения сегодня в столкновениях с израильскими военнослужащими в районах Бейта и Бейт Даджан возле города Наблус на Западном берегу, сообщают израильские СМИ.

В пресс-службе израильской армии заявили, что израильские военнослужащие реагировали на беспорядки, которые вспыхнули в районе заставы Гиват-Эвиатар к югу от Наблуса. "Во время беспорядков около 200 палестинцев жгли шины и забрасывали камнями в военнослужащих ЦАХАЛ, которые в ответ применили средства для разгона толпы", - говорится в сообщении армии.

Армия отмечает, что ожесточенные беспорядки в последнее время происходят в этом районе регулярно.

Как сообщают палестинские СМИ, в окрестностях Наблуса с начала мая под защитой израильской армии началось строительство небольшого еврейского поселения на вершине горы Сбейх в районе Бейта. Палестинцы выходят на акции протеста против строительства нового еврейского поселения и конфискации палестинских земель в этом районе.