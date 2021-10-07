Американская разведка не может установить, как атакуют разведчиков и дипломатов США

Разведывательное сообщество США так и не определило причину, вызывающую у американских госслужащих "гаванский синдром», заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. По ее словам, расследование все еще продолжается.

"Мы еще не установили источник, но серьезно относимся к информации о каждом таком инциденте, и стремимся, чтобы наша команда по нацбезопасности задействовала все ресурсы для сбора, оценки и рассмотрения данных по данным инцидентам", - сказала Псаки на брифинге.

Ранее в пятницу президент США Джо Байден подписал закон, предусматривающий оказание помощи американским военным и госслужащим, которые пострадали от "гаванского синдрома". Закон предусматривает выплаты для тех, кто при исполнении обязанностей получили "повреждения головного мозга" как за рубежом, так и на американской территории. О каких конкретно суммах идет речь, при этом не уточняется.