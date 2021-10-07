Израиль нанес удары по Сирии

Сирийское государственное агентство SANA сообщило в пятницу, 8 октября, что израильские ВВС нанесли удар по военному аэродрому Т-4, расположенному в районе Хомса. Атака была совершена со стороны района Аль-Танаф. Подчеркивается, что удар был отражен сирийскими ПВО, которые перехватили "большинство ракет противника". Шестеро сирийских военнослужащих получили ранения.

Ранее в этот же день сирийский центр по правам человека (SOHR) сообщил, что неопознанный беспилотник нанес удар по военным объектам, принадлежащим боевикам проиранских формирований, в городе Абу-Камаль, расположенном в восточной сирийской провинции Дир аз-Зур, на сирийско-иракской границе.