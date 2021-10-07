Нечестная игра против азербайджанского министра продолжается Теперь и в Африке
Президент Международной федерации гимнастики (FIG) японец Моринари Ватанабэ продолжает нечистоплотную борьбу против главы Европейской гимнастики, министра молодежи и спорта Азербайджана Фарида Гаибова.
Как известно, с 5 по 7 ноября в турецкой Анталье пройдет Конгресс FIG, на котором состоятся выборы президента организации. На пост претендуют действующий президент Моринари Ватанабэ и Фарид Гаибов.
Haqqin.az со ссылкой на авторитетное британское издание Inside The Games уже сообщал о том, что правительство Японии активно помогает Ватанабэ, задействовав свои посольства в различных странах мира и пытаясь через дипмиссии выйти на национальные федерации тех или иных государств. Это является явным нарушением правил Олимпийской хартии, согласно которой вмешательство правительства в подобные дела строго запрещено.
Также авторитетнное британское СМИ сообщало, что Ватанабэ с помощью китайской компании Taishan Sports раздавал бесплатное оборудование национальным федерациям, что можно расценить как весьма неоднозначный поступок, учитывая предстоящие выборы. Тогда генеральный секретарь FIG Николас Буомпане, пытаясь опровергнуть данное обвинение в нечестном соперничестве, заявил, что с июля FIG приостановила выдачу бесплатного оборудования национальным руководящим органам.
Однако выяснилось, что это неправда. Нигерийское издание Daily Trust написало накануне, что Федерация гимнастики Нигерии заключила соглашение о партнерстве с правительством Японии, которое пообещало предоставить стипендии действующим гимнастам. Об этом сообщил президент Федерации гимнастики Нигерии Принс Кельвин Эрхунвмунсе во время визита Моринари Ватанабэ в Нигерию.
Японец, пытающийся заручиться поддержкой Нигерии на выборах, заверил нигерийцев в увеличении квалификационных мест для предстоящих Африканских Игр, Игр Содружества и Олимпийских игр, добавив, что у местных гимнастов будет возможность тренироваться на снарядах, соответствующих стандартам.
«Приезд президента FIG Моринари Ватанабэ в Нигерию оказал большое влияние, - говорит глава нигерийской федерации. - Он дал много обещаний мне и министру по делам молодежи и спорта Сандей Дэйру, что нигерийские гимнасты получат стипендии для учебы и тренировок в Японии. Это было зафиксировано послом Японии. В Нигерию будет поступать больше оборудования. Федерация гимнастики Нигерии переходит на новый уровень».
Как видим, Ватанабэ продолжает нечестную игру против Фарида Гаибова, активно задействуя помощь правительства Японии в лице посольств и имеющиеся в его распоряжении ресурсы FIG. И это несмотря на заверения о том, что помощь национальным федерациям приостановлена.
Сам Фарид Гаибов, назначенный на пост министра спорта в сентябре, на днях выступил с программным заявлением, в котором подчеркнул, что его предвыборная кампания продолжается в полном объеме.
«После моего назначения на пост министра я продолжаю выполнять свои обязанности президента Европейской гимнастики, посещая все встречи, чемпионаты и гимнастические мероприятия. Так же будет, если я выиграю на выборах в FIG. Как мы все знаем, деятельность президента или члена Исполнительного комитета в Европейской гимнастике или в FIG основана на добровольных началах и не должна влиять на основную работу, которую мы все имеем. В моем случае я вижу только положительные моменты, которые могут повлиять на гимнастику. Я полон решимости внести вклад во благо нашего спорта, выстроить политику и стратегию продвижения наших дисциплин, привлечь правильных партнеров для обеспечения общего развития и найти новые инструменты, способствующие процветанию федераций. Мы можем достичь всего, чего хотим, когда объединяем наши идеи и управляем нашим кораблем вместе», - отметил министр.