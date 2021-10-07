Как известно, с 5 по 7 ноября в турецкой Анталье пройдет Конгресс FIG, на котором состоятся выборы президента организации. На пост претендуют действующий президент Моринари Ватанабэ и Фарид Гаибов.

Haqqin.az со ссылкой на авторитетное британское издание Inside The Games уже сообщал о том, что правительство Японии активно помогает Ватанабэ, задействовав свои посольства в различных странах мира и пытаясь через дипмиссии выйти на национальные федерации тех или иных государств. Это является явным нарушением правил Олимпийской хартии, согласно которой вмешательство правительства в подобные дела строго запрещено.

Также авторитетнное британское СМИ сообщало, что Ватанабэ с помощью китайской компании Taishan Sports раздавал бесплатное оборудование национальным федерациям, что можно расценить как весьма неоднозначный поступок, учитывая предстоящие выборы. Тогда генеральный секретарь FIG Николас Буомпане, пытаясь опровергнуть данное обвинение в нечестном соперничестве, заявил, что с июля FIG приостановила выдачу бесплатного оборудования национальным руководящим органам.

Однако выяснилось, что это неправда. Нигерийское издание Daily Trust написало накануне, что Федерация гимнастики Нигерии заключила соглашение о партнерстве с правительством Японии, которое пообещало предоставить стипендии действующим гимнастам. Об этом сообщил президент Федерации гимнастики Нигерии Принс Кельвин Эрхунвмунсе во время визита Моринари Ватанабэ в Нигерию.

Японец, пытающийся заручиться поддержкой Нигерии на выборах, заверил нигерийцев в увеличении квалификационных мест для предстоящих Африканских Игр, Игр Содружества и Олимпийских игр, добавив, что у местных гимнастов будет возможность тренироваться на снарядах, соответствующих стандартам.