Саакашвили прервал голодовку медом и натуральным соком

Заключенный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, который ранее объявил голодовку, начал принимать в тюремной камере мед и натуральные соки, говорится в заявлении для СМИ начальника Пенитенциарной службы Грузии Ники Цхвариашвили.

"Персональная банковская карта была изготовлена для него в понедельник. У него был доступ к самым разным продуктам, включая натуральные соки, мед. А после подтверждения заказа, насколько мне известно, он уже получил несколько банок меда, также несколько литров натурального сока. Он начал принимать продукты, в том числе мед, а также натуральные соки, что указывает на то, что так или иначе организм не сталкивается с истощением", - заявил Цхвариашвили журналистам.

Ранее в пятницу адвокаты Саакашвили сообщили, что их подзащитный на восьмой день голодовки похудел на 12 килограммов.